La realeza del trap: Nicki Nicole reveló que Trueno le pidió casamiento

Nicki Nicole reveló en diálogo con Ibai Llanos que Trueno le ofreció matrimonio y ella aceptó. En julio del 2020 confirmaron su relación, que los hizo ser una de las parejas más virales y queridas por el público joven.

El crecimiento exponencial en la carrera de Nicki Nicole ya no asombra a nadie, ni tampoco cómo se desenvuelve en determinadas entrevistas y situaciones. Lo que sí sorprendió a todo el mundo ocurrió en la tarde del martes cuando reveló en el stream de Ibai Llanos que Trueno le pidió matrimonio y ella aceptó. Los músicos conforman una de las parejas más virales y también de las más queridas de la escena urbana y al parecer pronto llevarán su amor a un nuevo nivel.

En el último tiempo, Ibai Llanos consiguió que las máximas figuras de diferentes ámbitos fueran parte de sus transmisiones. A la reciente visita de L-Gante, el streamer español este martes sumó la invitación a Nicki Nicole, que hizo una sorprendente revelación que inmediatamente se volvió viral. "¿Crees que te puedes casar dentro de poco?", le preguntó Ibai a la cantante rosarina sin saber que su respuesta rebotaría por todo el planeta.

"Ya me pidieron, tengo un anillo", respondió tranquila Nicki Nicole. Completamente sorprendido, el streamer español la frenó: "No me jodas". Ante la primicia absoluta, Ibai Llanos siguió incrédulo por unos minutos más, pidió que llevaran copas y "que entre Trueno que yo soy el cura". "Es una locura", coincidió Nicki Nicole sobre la información que acababa de revelar como un dato más pero que pegó fuerte en las redes sociales, donde rápidamente se hizo tendencia.

En julio del 2020, Trueno lanzó Atrevido, su primer disco. Entre las diez canciones que formaban parte del excelente disco debut del rapero oriundo de La Boca se encontraba Mamichula, una colaboración con Nicki Nicole. Con el lanzamiento de esa canción, dos de los artistas más virales de la escena urbana argentina y latinoamericana confirmaban que eran pareja. El mismo día de la llegada de Atrevido también se estrenó el videoclip de Mamichula en el que se podía ver a la nueva pareja bien de cerca.

Obviamente la canción llegó con una polémica, ya que Nicki Nicole venía de estar en pareja con Khea, otra figura de la escena urbana local. "Porque yo soy así, me quiere a mí, dejó a su novio porque era un wannabe", disparó Trueno en una de las barras de Mamichula, algo que rápidamente se viralizó y generó mucho hype entre los seguidores de los tres traperos. Si bien ninguno de los implicados se refirió al respecto, una de las rimas de la siguiente canción de Khea parecía confirmar las sospechas: "Ayer me llamó mi ex y me dijo que el novio que tiene ahora es aburrido, que no puede sentir con él lo que sentía conmigo".