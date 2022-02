El mal momento de Stefi Roitman luego de ser operada: "No puedo moverme"

Stefi Roitman reveló cuál es la pesadilla que vive tras el casamiento con Ricky Montaner. "No puedo moverme", avisó.

Stefanía "Stefi" Roitman ya dejó atrás su famoso casamiento con Ricardo "Ricky" Montaner, por lo que ahora se enfoca en su vida y en su trabajo. Sin embargo, reveló una pesadilla que no la deja en paz y que la perturba cada vez más con el correr de los días.

A través de una historia en su cuenta oficial de Instagram (@stefroitman), la modelo de 27 años explicó de qué se trata el drama por el que transita su cuerpo con una foto en modo selfie y un mensaje breve pero contundente, destinado a sus casi cuatro millones de seguidores.

El drama de Stefi Roitman: "No puedo moverme"

En una "storie" de Instagram, la joven actriz y conductora que acaba de ser operada posteó una imagen de sí misma con anteojos, un fondo oscuro, tres emojis abajo para acompañar el mensaje y la frase que más preocupó a sus fanáticos: “En teoría no puedo moverme mucho… Pero bueno. Ya llevo varios días quietiiiiita”.

La pesadilla de Stefi Roitman: "No puedo moverme".

La operación a Stefi Roitman

Hace pocos días, la protagonista había revelado que se había sometido a una intervención quirúrgica y les habló directamente a sus seguidores: “Hoy me siento así, el portal nos dejó on fire!! Estoy recuperándome de una intervención que me hice en las zonas bucales, qué rico".

Luego, en otros videos, remarcó que se sentía mejor y escribió: "Lxs amo mucho y espero lograr contagiarles un poquito de la enershyyy del día". Además, les deseó a aquellos que la estaban escuchando "que tengan feliz noche, que mañana será un mejor día. Siempre”.

La relación de Stefi Roitman con su suegra

En una entrevista reciente, la esposa de "Ricky" Montaner aclaró los rumores acerca de su supuesto tenso vínculo con Marlene Rodríguez, quien en parte se encargó de la organización de la boda de una de las hijas de Ricardo Montaner.

En la primera instancia, la modelo opinó que “las mujeres más fuertes son las que se ayudan entre sí”. Muy molesta, profundizó al respecto: “A mí ya me parece demasiado, no sé cuán interesante es para la gente”.

Muy furiosa, "Stefi" Roitman señaló que “la gente debe estar harta un poco de leer tanta falacia, se dicen cosas que no son verdad". Y estalló sobre el final: "Yo no me puedo llevar mejor con la familia de mi marido. Me contengo mucho, me encantaría responder, pero después lo que primero dicen es ´Stefi respondió´”.