Acusan de maltrato a Marlene, madre de Ricky Montaner, tras la boda con Stefi Roitman

Marlene Montaner, esposa de Ricardo Montaner y mamá de Ricky, fue acusada de maltrato días después de la boda con Stefi Roitman.

Ricky Montaner y Stefi Roitman se casaron el pasado 8 de enero y su celebración fue todo un lujo: una fiesta en Exaltación de la Cruz con más de 400 invitados que contó con la presencia de varias celebridades. Detrás de la organización de este evento estuvo la mamá de Ricky, Marlene Montaner, quien fue denunciada por una empresa por supuestos malos tratos.

Según se dijo, Marlene contrató a una empresa de eventos para que la ayudara a organizar el casamiento. Después de varios conflictos que tuvieron por las grandes pretensiones que tenía ella, la empresa se desvinculó y terminó poniéndole toda la responsabilidad a su sobrino, un joven que no tenía idea de cómo organizar un evento así.

Aparentemente, el problema fue que Marlene esperaba conseguir canjes de todos los lujos que quería para la boda de su hijo. Entre sus exigentes requisitos, la gota que rebalsó el vaso fue cuando le pidió a la empresa que le dieran habitaciones gratis en un hotel cinco estrellas para los invitados.

Lo que generó más problemas aún es que ella pretendía recibir el canje sin darles publicidad a cambio en su cuenta de Instagram, como hacen todos los famosos e influencers, para que nadie se enterara que no había pagado por el servicio. “Querían que les diese habitaciones gratis, pero ellos no iban a subir ninguna historia para que no se sepa que era canje. También tenían que mentirle al hotel la fecha y el nombre de los famosos para que no se filtren”, reveló Lucas Bertero en Intrusos.

De acuerdo con la información que le llegó al periodista, Marlene se manejó muy mal con las personas de la empresa. “Era todo muy pesado, de muy mala manera y con malos tratos”, aseguró. Finalmente, terminó recurriendo a su sobrino. “Le confió toda la organización al sobrino, todo tenía que pasar por ella y antes le hizo firmar a Stefi un contrato de confidencialidad para que no filtrara nada de lo que decidieron sobre esa boda, lo mismo a cada uno de los proveedores que había”, agregó Maite Peñoñori.

Ricky Montaner y Stefi Roitman rompieron el silencio tras los rumores de que no estaban casados

Recientemente, Intrusos había asegurado que no había ningún registro legal de que Ricky y Stefi estaban casados y que probablemente lo harían en Miami. “No están casados todavía al día de hoy en ningún país, ni en Argentina ni en Estados Unidos. En Argentina hicieron la ceremonia, pero no hubo libreta ni se presentaron ante ningún registro civil”, explicó Maite.

Hartos de los rumores, el hijo de Montaner publicó una captura de pantalla en su cuenta de Instagram demostrando que se habían casado legalmente el pasado 30 de diciembre. “Con mucho amor para los que hablan por hablar. 12/30/2021”, escribió debajo de la publicación.