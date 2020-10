El cantante macrista quedó en ridículo una vez más.

El cantante macrista lo hizo una vez más. Esta vez, El Dipy se presentó en las redes sociales para lanzar nuevos comentarios políticos que causaron revuelo. Cruzando a un usuario que dedicó sentidas palabras por el 125º aniversario del natalicio de Juan Domingo Perón, el ex líder de El Empuje se tomó unos minutos para difamar al General con una fake news. De forma inmediata, y ante semejante irresponsabilidad, los usuarios de Twitter lo humillaron y dejaron en ridículo.

Asegurando que Perón no tuvo injerencia en la importancia de seguir construyendo un camino en el plano de la educación (NdeR: el tres veces presidente de la Nación apuntó en su primera gestión a extenderle el derecho de estudiar a las clases marginadas por la oligarquía), El Dipy manifestó: "Te corrijo: Roca fue quien puso la educación como derecho". Sin embargo, lo peor llegaría unos caracteres después.

La frase homofóbica e inchequeable con la que El Dipy intentó difamar a Perón

"No te olvides también que Perón dijo: 'que me ha hecho Cámpora. Me lleno el gobierno de putos y de zurdos, una vergüenza'. Leer este tweet es como ver a un judio festejando el cumple de Hitler. Borra este tweet. Querete", fueron las palabras del cantante de cumbia. Ahora bien, ¿qué hay de cierto en lo que dijo El Dipy? En cuanto a esta última frase, absolutamente nada está comprobado. El Destape se comunicó con historiadores que explicaron el origen de este supuesto dicho que fue afirmado por terceros pero nunca escuchado de boca del propio protagonista.

"Lo cuenta el Tata Yofre, que decía ser peronista y apoyo a Menem. Según el Tata, se lo habría dicho al periodista español Armando Puente y después a Cámpora. Es la versión del Tata. Cámpora nunca dijo nada", enfatizaron los especialistas en una ciencia tan importante de estudiar y analizar como lo es la historia argentina y mundial.

El Dipy, humillado en las redes sociales tras el insólito tuit contra Perón

Rápidamente, los usuarios de Twitter apuntaron contra el cantante de cumbia por su información malintencionada y difamadora sobre Juan Domingo Perón. Sin ir más lejos, una de las personas que le respondió fue extremadamente tajante: "Hola, te voy a dar una clase pequeña de historia En 1884, bajo la presidencia de Roca, se promulgó la Ley 1420 de educación común, primaria, gratuita y obligatoria (¿hablamos de educación primaria, no?). Perón el 22 de noviembre de 1949 sumó derechos a los ya introducidos por la Reforma de 1918 por Hipólito Yrigoyen. Se eliminan los aranceles para que el estado pueda prestar apoyo a los jóvenes".

"En 1953, el segundo gobierno peronista eliminó el examen de ingreso de las universidades y al año siguiente aprobó la ley 14. 297, que fue la primera norma que incluyó la gratuidad universitaria. inciso 7 del artículo 1º, establece “asegurar la gratuidad de los estudios”, sentenció esta persona identificada como Vani Ceballos, en lo que fue una de las respuestas más académicas y contundentes que recibió el cantante. Sí, El Dipy quedó en ridículo. Una vez más.