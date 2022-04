El argentino residente en Alemania que se volvió viral: "En Argentina no pasa"

El joven relató con lujo de detalles una difícil situación que vivió en un tren alemán y comparó el momento con sus vivencias en Argentina.

Un joven se volvió viral tras hacer pública una situación que vivió en un transporte público en Alemania. El twittero se encuentra radicado en el país presidido por Frank-Walter Steinmeier y ponderó a la sociedad argentina por sobre la alemana tras haber sufrido un episodio de violencia.

"Dos años tomándome el Roca para ir a la facultad y nunca me pasó nada. Hoy me fajaron en el tren en Alemania", escribió Agustín Santamarina, argentino que reside en Alemania tras haber aplicado para trabajar como tripulante de cabina en una aerolínea europea, después de desempeñarse en el área del Check In del Aeropuerto de Ezeiza en Argentina.

Agustín aseguró que nunca había vivido una situación de ese estilo en el país europeo y destacó que el único problema que había tenido era el idioma, ya que maneja un buen inglés pero un pobre alemán. "Estaba escuchando música, sentado, y viene un hombre y me pega una patada en el pie. Yo lo miré, pero se sentó. Pensé que solamente era una persona que no estaba bien, que tenía algún problema de salud mental", relató en diálogo con TN sobre el momento vivido.

"Después se acercó de vuelta y me pegó una piña en la cara. A mí me salió decirle: ‘¿qué estás haciendo?’, en inglés, pero tampoco sé si me entendía", continuó Santamarina. Y agregó: "Me cambié de lugar cuando estaba ya por llegar al aeropuerto y esta persona se vuelve a acercar a mí y me pegó dos o tres veces más en la cara. Por suerte llegué y me bajé rápido del tren".

El joven se expresó sobre la indiferencia que sintió por parte de los presentes en ese momento y aclaró que no reaccionó porque tenía puesto el uniforme de su trabajo y temía tener problemas. "Eso tal vez en la Argentina no pasa. Había mucha gente pero nadie dijo ni hizo nada. Todos miraron la situación sin decir nada", cerró.

Las respuestas que recibió el tweet de Agustín

La publicación del joven obtuvo más de 70 mil likes y 1800 retweets y un sinfín de comentarios cargados del típico humor twittero.