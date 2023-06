Criticó un postre tradicional de Argentina y lo aniquilaron en redes sociales: "El peor de la historia"

Un internauta quiso opinar sobre uno de los platos dulces más aclamados en el país y desató una polémica que terminó con fuertes críticas.

Un usuario de Twitter se volvió viral en la red social al haber criticado un platillo típico de Argentina. El internauta publicó su opinión en su perfil público, tuvo cientos de réplicas y fue víctima de muchos memes al respecto.

El joven llamada Lucas, publicó una foto del famoso postre vigilante, el cual se conforma por una porción de queso y otra de dulce de membrillo o batata. Junto a la imagen, el internauta fue crítico contra el platillo tradicional y lo tildó como "el peor de la historia mundial". Precisamente, más allá de que dejó en claro que no le gusta, opinó que no podía ser llamado "postre".

Rápidamente, la comunidad twittera salió a defender sus ideales y, aunque si bien hubo varios que coincidieron con el autor original del tweet, otros fueron al cruce y dejaron en claro su predilección por este postre. Pese a que ya pasaron varios días desde la publicación del mensaje, todavía recorre las redes recolectando opiniones. Sin ir más lejos, ya cuenta con más de 20 mil me gusta, 3.200 retweets y 2100 citas.

"Qué decís salame", "Arrepiéntete", "Te falta calle", "Payaso", fueron algunos de los comentarios que surgieron a raíz del tweet. Sin embargo, también hubo quienes sacaron a relucir sus memes alusivos al tema.

Los mejores memes por la crítica al postre vigilante

Viral: se hartó de las preguntas y colgó un polémico cartel en su local

Un vendedor de un negocio ubicado en la Ciudad de Buenos Aires se cansó de que sus clientes entren a local para pedirle indicaciones y publicó un ocurrente cartel en la entrada. Una usuaria de Twitter que pasó por el local lo encontró tan gracioso que no pudo evitar sacarle una foto. A los pocos minutos, el cartel se volvió viral en las redes sociales y desató una oleada de risas en la plataforma.

Para los comerciantes, es muy común que las personas entren a su lugar de trabajo para preguntar cosas que nada tienen que ver con el local, como indicaciones para llegar a algún lugar o demás cosas de la vida cotidiana en la ciudad. Aparentemente, el vendedor recibía tantas consultas al día que se hartó y decidió tomar una firme medida al respecto: escribir una lista con todas las respuestas a las preguntas más frecuentes que le hacen.

Laura Palmera, usuaria de Twitter y vecina de la zona, compartió la imagen y escribió: "No quiero saber tu signo, decime con qué ítem de identificas". En la foto, se podía ver la lista, titulada "información de utilidad", con 20 ítems diferentes, como indicaciones sobre calles y otros sitios, como el PAMI, la carpintería o la farmacia. "PAMI: se mudó a Salta y Moreno (no sabemos los horarios). Telefónica: no sabemos nada, desapareció. Venta de tornillos: cualquier ferretería, nosotros no", comienza.

Otros de los ítems aparecieron acompañados de divertidos comentarios. "Casa de miel: se fueron hace 15 años, hace mucho que usted no anda por acá", se puede leer en uno de ellos. "¿Pasa la grúa por acá?: ¡Sí! Te llevan el auto", dice otro. Debajo, el vendedor escribió, con una mayúscula furiosa: "Importante: cualquier otra calle, no la sé. No me joda más, estoy trabajando y este local no es un centro de información al ciudadano". El tweet superó los 24 mil likes y se llenó de comentarios por parte de usuarios de la plataforma.