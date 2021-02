"Si me suicido, ¿quién es culpable?" Gianinna Maradona cruzó a Ventura y Borghi

Gianinna Maradona suele compartir momentos familiares tanto con su padre como con el resto de sus parientes. Además, aprovecha sus redes sociales para denunciar diferentes situaciones que le tocan vivir por ser la hija de Diego Armando Maradona. En esta ocasión la hija menor del fallecido crack y Claudia Villafañe puso en foco el hostigamiento que sufre constantemente.

Ya su hermana Dalma había compartido ayer una imagen en sus historias de Instagram en la que pedía ayuda para frenar el "hostigamiento diario" por parte del periodista Luis Ventura. Lo que impulsó a Gianinna a publicar su descargo fue leer una nota que replicaba los dichos de la periodista de El Trece Sandra Borghi en los que le reprochaba a las hijas de Maradona el no haber estado presentes en los últimos días del Diez.

Entonces, Gianinna reflexionó: "Si yo me suicido por todo lo que están diciendo de mí, quién es culpable de la decisión que yo tome por no aguantar más el hostigamiento constante?". Además cuestionó que "nunca nadie se hace cargo de nada", por quienes dicen "lo primero que se les viene a la mente" y les da igual lo que ello pueda traer. "Y si después se demuestra lo contrario da igual", agregó la hija mejor de Claudia.

"Me doblan sus dedos acusadores pero no me tiran", aseguró Gianinna, que también tranquilizó que no tomará esa decisión tan drástica. Por un lado porque confía en que el tiempo demostrará cómo fueron las cosas y también confía que su papá la cuida permanentemente "desde arriba". La hija de Maradona también agradeció la posibilidad de poder apoyarse en su hijo, sus amigos y familia ante las acusaciones y opiniones públicas que genera todo lo que haga o deje de hacer.

Cansadas de los cruces, acusaciones y desmentidas Claudia, Dalma y Gianinna llevarán a Luis Ventura a la Justicia. Desde la muerte del Diez, el periodista se enfrenta sistemáticamente a las tres mujeres con fuertes opiniones e información que no sería verídica. Fernando Burlando confirmó que ya está trabajando en el caso para realizar una denuncia por "daños y perjuicios".

En charla con Los Ángeles de la Mañana, el abogado aseguró que representará a Claudia y sus hijas en lo que podría convertirse en una querella criminal contra Ventura. El letrado afirmó que ninguna de las tres la está pasando bien con las acusaciones que constantemente arroja Ventura desde su posición en América TV. "Si bien son muy fuertes, combativas y siempre tienen una actitud muy maradoniana, hay cosas que las afectan", agregó el apoderado.