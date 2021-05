"¿Quién carajo te creés que sos?", la picante respuesta de Paulina Cocina a una seguidora

Paulina Cocina destrozó a una seguidora mientras respondía preguntas sin filtro.

Los influencers y celebridades encontraron en las historias de Instagram una nueva forma de estar cerca de sus followers. En el medio de un juego con sus seguidores en el que ella respondía de forma directa y sin filtros a las preguntas que le hiciera, Paulina Cocina destrozó a una seguidora que le preguntó si debía continuar con una relación en la que la otra persona estaba enamorada: "¿Quién carajo te creés que sos?".

Paulina Cocina se convirtió en una de las youtubers argentinas más vistas gracias a sus recetas simples y caseras. A pesar de esto, la influencer ya aclaró en muchas oportunidades que no es cocinera, ni se llama Paulina. Su nombre real es Carolina Puga y comenzó a hacer los videos con los que alcanzó la fama en los ratos que le quedaban libres mientras cursaba un doctorado en Sociología en Barcelona. La creadora de contenido creció tanto que hasta llegó a Almorzando con Mirtha Legrand el pasado domingo.

Antes de empezar a responder las preguntas de sus seguidores, Paulina Cocina avisó que tenía "pocas pulgas" e invitó a sus followers a que le consultaran lo que quisieran pero alertó que sin maltratar a nadie iba a contestar "de forma muy directa". "Historia directa: les dije a mis tíos que no me importaban y no quería tener más relación con ellos", fue uno de los primeros mensajes que la youtuber decidió contestar. “Eso no es ser directa; eso es lastimar gente”, consideró la socióloga.

"Siento que mi chongo está flasheando amor mal y yo no sé si estoy en esa.... Ghosteo, sí/no", fue el mensaje de una seguidora que se volvió viral en solo unas horas. Para clarificar, lo que preguntaba la follower era si debía desaparecer repentinamente del vínculo sin compromiso que estaba teniendo con un joven dado que él se estaba enamorando y ella no. La respuesta de Paulina fue brutal: “¡¿Quién carajo te creés que sos?!”.

"Escuchá lo que estás diciendo: ‘Siento que una persona con la que estoy, me ama; ¿no le hablo nunca más y no le digo nada?’", siguió respondiendo la influencer, notablemente indignada. Pero eso no fue todo, porque Paulina continuó en su descargo: “O sea, ¿se puede ser más soreta de pensar: ‘¡Ay!, me parece que me quiere, lo ghosteo, sí o no’? ¡¿Quién sos?!”.

Finalmente, y para dar un cierre a la consulta, la youtuber se preguntó cómo se llamaba la persona que había enviado el mensaje y después mirando a cámara cerró contundente: "¿Te dio miedo de que diga tu nombre? Te interesa ese chico. Ojalá te deje él y te arrastres seis meses".