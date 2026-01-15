Tortas fritas para los días de lluvia: la receta definitiva para que salgan bien esponjosas.

Hay combinaciones que parecen inevitables. La lluvia, la tarde lenta y el aroma de algo caliente que se cocina en casa forman parte de un ritual profundamente argentino. En ese escenario, las tortas fritas ocupan un lugar privilegiado: simples, económicas y cargadas de memoria afectiva.

Aunque la receta parezca sencilla, no siempre salen como uno espera. A veces quedan duras, aceitosas o poco infladas. Sin embargo, con algunos cuidados clave y proporciones justas, es posible lograr tortas fritas doradas por fuera, tiernas por dentro y bien esponjosas, ideales para acompañar con mate.

Cómo hacer tortas fritas esponjosas: ingredientes y paso a paso

Ingredientes (rinde unas 12 tortas fritas)

500 g de harina común

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de polvo de hornear

50 g de grasa vacuna o 4 cucharadas de aceite neutro

Agua tibia, cantidad necesaria

Grasa o aceite para freír

Paso a paso: cómo hacer tortas fritas bien esponjosas

Colocar la harina en un bol grande y agregar la sal y el polvo de hornear. Mezclar bien. Incorporar la grasa derretida o el aceite y unir con las manos. Agregar de a poco el agua tibia hasta formar una masa suave y apenas húmeda. Amasar solo lo justo para integrar; no trabajar de más la masa. Tapar y dejar descansar entre 15 y 20 minutos. Dividir la masa en bollos, aplastarlos y hacer un pequeño agujero en el centro. Freír en grasa o aceite caliente (sin que humee), girando una sola vez. Retirar cuando estén doradas y livianas, y apoyar sobre papel absorbente.

Servidas calientes, solas o espolvoreadas con azúcar, las tortas fritas siguen siendo uno de esos platos que atraviesan generaciones. Un clásico que no falla cuando el clima invita a quedarse en casa.

Un clásico que no falla cuando el clima invita a quedarse en casa.