EN VIVO
Recetas de cocina

Tortas fritas para los días de lluvia: la receta definitiva para que salgan bien esponjosas

Clásicas, económicas y cargadas de memoria afectiva, las tortas fritas vuelven a ser protagonistas cuando llueve. Con pocos ingredientes y algunos trucos clave, esta receta asegura un resultado dorado, liviano y bien esponjoso.

15 de enero, 2026 | 17.56

Hay combinaciones que parecen inevitables. La lluvia, la tarde lenta y el aroma de algo caliente que se cocina en casa forman parte de un ritual profundamente argentino. En ese escenario, las tortas fritas ocupan un lugar privilegiado: simples, económicas y cargadas de memoria afectiva.

Aunque la receta parezca sencilla, no siempre salen como uno espera. A veces quedan duras, aceitosas o poco infladas. Sin embargo, con algunos cuidados clave y proporciones justas, es posible lograr tortas fritas doradas por fuera, tiernas por dentro y bien esponjosas, ideales para acompañar con mate.

Cómo hacer tortas fritas esponjosas: ingredientes y paso a paso

Ingredientes (rinde unas 12 tortas fritas)

  • 500 g de harina común

  • 1 cucharadita de sal

  • 1 cucharadita de polvo de hornear

  • 50 g de grasa vacuna o 4 cucharadas de aceite neutro

  • Agua tibia, cantidad necesaria

  • Grasa o aceite para freír

MÁS INFO

Paso a paso: cómo hacer tortas fritas bien esponjosas

  1. Colocar la harina en un bol grande y agregar la sal y el polvo de hornear. Mezclar bien.

  2. Incorporar la grasa derretida o el aceite y unir con las manos.

  3. Agregar de a poco el agua tibia hasta formar una masa suave y apenas húmeda.

  4. Amasar solo lo justo para integrar; no trabajar de más la masa.

  5. Tapar y dejar descansar entre 15 y 20 minutos.

  6. Dividir la masa en bollos, aplastarlos y hacer un pequeño agujero en el centro.

  7. Freír en grasa o aceite caliente (sin que humee), girando una sola vez.

  8. Retirar cuando estén doradas y livianas, y apoyar sobre papel absorbente.

Servidas calientes, solas o espolvoreadas con azúcar, las tortas fritas siguen siendo uno de esos platos que atraviesan generaciones. Un clásico que no falla cuando el clima invita a quedarse en casa.

Tortas fritas para los días de lluvia: la receta definitiva para que salgan bien esponjosas.

Un clásico que no falla

Servidas calientes, solas o espolvoreadas con azúcar, las tortas fritas siguen siendo uno de esos platos que atraviesan generaciones. No necesitan sofisticación ni ingredientes raros: solo tiempo, lluvia de fondo y ganas de cocinar algo que abriga.

Trending
Automovilismo
Volcó en la F4, dio varias vueltas en el aire, sobrevivió pero el auto quedó destruido y ahora busca apoyo para seguir su carrera Matías Fernández
Las más vistas