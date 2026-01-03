Rosca de Reyes sin TACC: la versión sin harina del clásico.

La rosca de Reyes es un clásico de enero. Sin embargo, están quienes quedan excluídos de este manjar por no poder consumir glúten o porque prefieren mantener una alimentación sin harina. Para todos ellos tenemos la solución: una receta de rosca de Reyes sin TACC, que a continuación te compartimos.

Receta de rosca de Reyes sin TACC

Para quienes no pueden o no quieren consumir harina, existe una versión de rosca de Reyes sin TACC, es decir, libre de glúten. Lo único que cambian son sus ingredientes, luego, los pasos son igual de sencillos que la versión clásica. A continuación te detallamos todo lo que tenés que saber para preparar esta receta:

Para quienes no comen harina, hay una versión de rosca de Reyes sin TACC.

Ingredientes

Para la masa

250 g de premezcla sin TACC (para panificados dulces).

10 g de levadura seca sin TACC.

80 g de azúcar.

1 cucharadita de sal.

Ralladura de 1 limón o naranja.

2 huevos.

80 ml de leche tibia (puede ser vegetal).

60 g de manteca a temperatura ambiente (o margarina sin TACC).

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Para la decoración

Crema pastelera sin TACC.

Frutas abrillantadas sin TACC.

Azúcar humedecido o almendras fileteadas.

1 huevo batido para pincelar.

Preparación

En un bowl chico, disolver la levadura en la leche tibia con una cucharadita del azúcar. Dejar reposar 10 minutos hasta que espume. En un bowl grande, mezclar la premezcla sin TACC, el azúcar restante, la sal y la ralladura. Agregar los huevos, la manteca blanda y la vainilla. Incorporar la levadura activada y mezclar hasta obtener una masa blanda y pegajosa. Batir la mezcla durante unos minutos con cuchara o batidora con gancho: en las masas sin TACC este paso ayuda a lograr mejor textura. Tapar y dejar leudar en un lugar templado durante 45 a 60 minutos, hasta que aumente su volumen. Volcar la masa en una placa para horno enmantecada y darle forma de rosca con ayuda de una espátula húmeda. Dejar leudar nuevamente 20 a 30 minutos. Pincelar con huevo batido, decorar con crema pastelera y frutas. Cocinar en horno precalentado a 170 °C durante 25 a 30 minutos, hasta que esté dorada. Dejar enfriar antes de servir.

Para preparar crema pastelera sin TACC, primero calentá 500 ml de leche en una olla junto con cáscara de limón o naranja, sin que llegue a hervir. En un bowl aparte, mezclá 4 yemas con 120 g de azúcar hasta que la preparación se aclare, incorporá 40 g de almidón de maíz certificado sin TACC y uní bien. Volcá la leche caliente de a poco sobre esta mezcla, revolviendo constantemente, y luego llevá todo nuevamente a la olla.

Cociná a fuego medio-bajo sin dejar de revolver hasta que la crema espese y hierva suavemente; mantené la cocción un minuto más para que el almidón se active correctamente. Retirá del fuego, agregá una cucharadita de esencia de vainilla, mezclá y pasá la crema a un recipiente limpio. Cubrí con film en contacto y dejá enfriar antes de usar; así evitás que se forme una costra y obtenés una textura lisa, ideal para una rosca de Reyes sin TACC.