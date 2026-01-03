Receta de sánguche de papa: sin nada de harina, ideal para resolver los almuerzos.

Existe una receta de sánguches de papa sin nada de harina que es ideal para resolver tus almuerzos y comer algo rico y nutritivo. Pensar todos los días qué comer puede ser desafiante, pero afortunadamente existen muchos nutricionistas que comparten sus mejores recetas en las redes sociales.

Este sánguche no lleva nada de harina: la "masa" se prepara únicamente con papas, lo que lo convierte en un almuerzo o cena mucho más nutritivo que un sánguche con pan. Es muy fácil de preparar, ideal para resolver las comidas cuando tenés poco tiempo.

Es una receta ideal para aquellas personas celíacas, sensibles al gluten o que no puedan o no quieran consumir harinas. Si querés llevar una alimentación más saludable y nutritiva, también es una excelente opción.

Receta de sánguche de papa, sin harina y delicioso

Ingredientes

2 papas medianas

2 huevos

Sal, pimienta y pesto

1 paño limpio (puede ser repasador)

Para rellenar: lo que quieras, puede ser queso, tomate, jamón, lechuga, rúcula, pepino, pollo, carne, atún o lo que tengas en casa

El paso a paso