Existe una receta de sánguches de papa sin nada de harina que es ideal para resolver tus almuerzos y comer algo rico y nutritivo. Pensar todos los días qué comer puede ser desafiante, pero afortunadamente existen muchos nutricionistas que comparten sus mejores recetas en las redes sociales.
Este sánguche no lleva nada de harina: la "masa" se prepara únicamente con papas, lo que lo convierte en un almuerzo o cena mucho más nutritivo que un sánguche con pan. Es muy fácil de preparar, ideal para resolver las comidas cuando tenés poco tiempo.
Es una receta ideal para aquellas personas celíacas, sensibles al gluten o que no puedan o no quieran consumir harinas. Si querés llevar una alimentación más saludable y nutritiva, también es una excelente opción.
Receta de sánguche de papa, sin harina y delicioso
Ingredientes
-
2 papas medianas
-
2 huevos
-
Sal, pimienta y pesto
-
1 paño limpio (puede ser repasador)
-
Para rellenar: lo que quieras, puede ser queso, tomate, jamón, lechuga, rúcula, pepino, pollo, carne, atún o lo que tengas en casa
El paso a paso
-
Rallar las papas y verterlas dentro de un paño limpio, que tiene que estar adentro de un bowl. Escurrir bien hasta que salga toda el agua.
-
Una vez que separes las papas de su agua, verter las papas en el bowl. Agregar los huevos y mezclar. Agregar los condimentos y volver a mezclar muy bien.
-
Tomar porciones de la preparación, formar tortillitas sobre una sartén aceitada y cocinarlas de ambos.
-
Una vez listas, armar los sánguches. Si tenés una sandwichera o tostadora, podés tostarlo nuevamente.
-
¡Listo!