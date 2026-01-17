La torta marquise es la favorita de miles y súper fácil de hacer.

La marquise de frutos rojos es un postre elegante y delicioso que se presenta como una opción perfecta para una fiesta o un encuentro con amigos. Su textura cremosa y su sabor equilibrado entre lo dulce y lo ácido la convierten en un cierre ideal para cualquier comida, especialmente en celebraciones donde se busca sorprender sin caer en preparaciones demasiado pesadas.

Uno de sus grandes atractivos es que, a pesar de su apariencia sofisticada, es un postre bastante fácil de preparar. No requiere técnicas complejas ni largas horas de cocina, y en muchos casos puede hacerse con anticipación, lo que resulta muy práctico cuando se organiza una reunión.

Si bien es cierto que algunos de los ingredientes, como los frutos rojos, pueden resultar algo caros, el resultado final realmente vale la pena. La marquise suele gustar a todos por su sabor fresco y delicado, y se convierte rápidamente en una de las estrellas de la mesa. Por eso, es una excelente inversión para agasajar invitados y asegurarse un postre que combina simpleza, calidad y disfrute compartido.

Receta de marquise de frutos rojos

Ingredientes para la torta

200 g de chocolate amargo.

200 g de manteca.

4 huevos.

150 g de azúcar.

1 cucharada de cacao amargo.

Para la salsa de frutos rojos

300 g de frutos rojos (frutillas, frambuesas, arándanos o mix).

3 cucharadas de azúcar.

Jugo de medio limón.

Marquise clásica.

Paso a paso de la torta

Derretir el chocolate junto con la manteca a baño María o en microondas, mezclando hasta lograr una crema lisa. Dejar entibiar. Separar las claras de las yemas. Batir las yemas con el azúcar hasta que estén claras y espumosas. Incorporar el chocolate derretido a la mezcla de yemas, integrando bien. Batir las claras a punto nieve e incorporarlas a la preparación con movimientos envolventes. Volcar la mezcla en un molde forrado con film o papel manteca. Emparejar la superficie y llevar al freezer por al menos 4 horas, hasta que esté firme.

Salsa de frutos rojos

Colocar los frutos rojos, el azúcar y el jugo de limón en una cacerola. Cocinar a fuego bajo durante 10 minutos, hasta que se forme una salsa espesa. Dejar enfriar antes de servir.

Presentación