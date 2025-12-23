Receta clave para Navidad: cómo hacer las papas fritas perfectas para disfrutar en familia

Las papas fritas son la guarnición infalible para acompañar cualquier plato y tienen que formar parte de la mesa en Navidad sí o sí. Existe una receta de cocina para hacerlas de manera perfecta: crocantes por fuera y tiernas por dentro. Cómo es el paso a paso.

Receta para hacer papas fritas crocantes esta Navidad, según Paulina Cocina

La influencer Paulina Cocina compartió su receta para hacer papas fritas perfectas en estas fiestas, ya sea para acompañar el asado o como una entrada diferente. Entre los diferentes secretos la clave está en la cocción y la elección del aceite. El paso a paso para lograr hacerlas perfectas es el siguiente:

Pelar y remojar las papas: primero hay que pelarlas y cortalas en tiras, después dejarlas reposar en agua fría por 30 minutos y luego secarlas bien. Esto último es importante, las papas deben estar totalmente secas antes de ponerlas en aceite.

Calentar aceite: en una olla colocar abundante aceite (debe ser neutral o de girasol) y calentarlo bien, siempre las papas deben estar totalmente sumergidas en aceite y una vez que se calienta se le debe bajar el fuego antes de colocar las papas.

Hacer una primera fritura: se debe freír las papas hasta el punto que estén solo cocidas. Sin que lleguen a dorarse, ya que este es el secreto principal para que las papas fritas sean crocantes. Mientras van saliendo las papas se colocan en un recipiente con papel de cocina que absorba el aceite. Debe ser un recipiente amplio para que las papas no se encimen y que el calor de una no ablande a las otras.



Las papas fritas deben tener doble cocción para quedar verdaderamente crocantes

Dejar reposar hasta enfriar: se pueden dejar enfriar a temperatura ambiente o llevar a la heladera. Las papas tienen que estar completamente frías para hacer la segunda fritura.

Segunda fritura: esta es la clave para asegurarse de que las papas queden bien doradas y crocantes. No deben pasarse porque se pueden ablandar. Dejar enfriar unos minutos antes de salar y ¡Listo! ya podés servirlas en la mesa navideña.

El secreto de Paulina Cocina para sacar las papas del aceite

La influencer de cocina explicó que una vez que ya están todas las papas listas, la clave está en no encimarlas, ya que el vapor de las papas de abajo puede ablandar las de arriba y dejarlas acartonadas. Por eso, se deben colocar las papas fritas en un recipiente lo suficientemente grande. Además, tampoco hay que agregarle la sal inmediatamente, se debe darle un tiempo para que se enfríen un poco y recién sumar la sal.