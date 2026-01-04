Receta clave: cómo hacer la icónica rosca de Reyes en casa paso a paso

El próximo 6 de enero se celebra el Día de los Reyes Magos y en Argentina una de las grandes tradiciones es comer la rosca de Reyes. Se trata de un clásico que se compra para compartir en familia en estas fechas, pero que se puede hacer de manera fácil y deliciosa en casa.

Cómo hacer rosca de Reyes casera: el paso a paso

El influencer de cocina Edgardo Ríos (@mambrunese) compartió su receta para hacer una rosca de Reyes con solo 200 gramos de harina. Se trata de una receta infaltable en enero que podés preparar en casa para que sea más económica. Hacerla es muy fácil, pero requiere de paciencia para que quede verdaderamente esponjosa.

Ingredientes

Para la masa

▪︎ 200 gr. Harina 0000

▪︎ 60 gr. Azúcar

▪︎ 1 cdita. Miel

▪︎ 1 huevo

▪︎ 50 ml. Leche

▪︎ 5 gr. de levadura seca o 15 gr. de levadura fresca

▪︎ Ralladura de ½ limón

▪︎ 1 cdita. Esencia de vainilla

▪︎ 20 gr. Manteca



Para la crema pastelera

▪︎ 250 ml. Leche

▪︎ 1 huevo + 1 yema

▪︎ 100 gr. Azúcar

▪︎ 25 gr. Maicena

▪︎ 1 cdita. Esencia de vainilla

Preparación paso a paso

Primero mezclar los 50 ml de leche con la levadura. Dejar que active por 5 minutos.

Por otro lado, en un bowl mezclar la harina, con el azúcar, la ralladura de limón, cucharada de miel, un huevo y un chorrito de esencia de vainilla. Además, incorporar la levadura pre fermentada y mezclar todo.

Pasar a la mesada y una vez que esté la masa formada incorporar la manteca. Hay que amasar sin agregarle harina, aunque sea pegajosa hasta que se forme un bollo liso.

Dejar leudar el bollo por media hora.

Tomar el bollo y hacerle un agujero en el centro y agrandar de a poco (como en el video)

Dejar leudar en una placa enmantecada entre 2 y 3 horas, hasta que duplique su volumen.

Mientras esperas podés preparar la crema pastelera:

Llevar la leche al fuego para hervir y sumarle 50 gramos de azúcar.

Por otro lado, en un bol mezclar los huevos, los otros 50 gramos de azúcar y la maicena.

Cuando la leche rompe hervor, volcar la leche a la mezcla de los huevos y batir enérgicamente.

Volver a llevar al fuego y no dejar de revolver hasta que espese. Una vez apagado el fuego añadir un chorrito de esencia de vainilla y volver a batir.

Dejar enfriar con un film o folex en contacto para que no se forme una costra.

El horneado final

Una vez que leudó la masa de la rosca, hay que pincelarla con huevo batido y hornear a 180 grados durante 10 minutos. Al sacarlo ponerle la crema pastelera con una manga. Llevar cinco minutos más al horno. Sacarla y listo, podés decorarla cómo quieras. Dejala enfriar antes de comer.

La rosca de Reyes se puede hacer de manera más económica en casa

¿Cómo hacerle la clásica decoración a la rosca de Reyes?

Es un paso muy simple que le puede sumar mucho color para tener la clásica rosca. Podés usar azúcar granulada, cerezas al marrasquino, chocolate semi amargo, almíbar o mermelada.