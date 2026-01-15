Lluvia y panqueques: la receta más fácil y rica en pocos pasos.

Qué mejor que comer unos ricos panqueques con dulce de leche, acompañarlos con un mate y tener la lluvia de fondo. Esto es posible con la receta que traemos, fácil, rápida y, sobre todo, sumamente rica.

Receta de panqueques para los días de lluvia

Los panqueques son super versátiles, pero si la opción que se está buscando es comerlos rellenos de dulce de leche, tenemos la receta perfecta. Son muy pocos los ingredientes que se necesitan, y lo mejor de todo, es que la mayoría ya se encuentran en la alacena. A continuación el paso a paso y todo lo que hay que saber para hacer panqueques y disfrutar con la lluvia de fondo:

Los panqueques son un clásico de los días de lluvia.

Ingredientes (rinde 10 panqueques)

1 taza de harina 0000

1 huevo

1 taza de leche

1 cucharada de azúcar

1 pizca de sal

Manteca o aceite, cantidad necesaria

Dulce de leche clásico, a gusto

Preparación

En un bowl, colocar la harina, el huevo, el azúcar y la pizca de sal. Incorporar la leche de a poco mientras se mezcla con batidor o tenedor, hasta lograr una masa líquida y sin grumos. Calentar una sartén antiadherente a fuego medio y engrasar apenas con manteca o aceite. Volcar un cucharón de la mezcla y mover la sartén para que el líquido cubra toda la base. Cocinar durante 1 minuto aproximadamente, hasta que los bordes comiencen a despegarse, dar vuelta y cocinar unos segundos más. Repetir el procedimiento hasta terminar la mezcla. Rellenar cada panqueque con dulce de leche, enrollar o doblar en cuartos y servir de inmediato.

Para lograr panqueques bien finos y parejos, es clave que la masa tenga una consistencia líquida, similar a la de una crema liviana. Si al cocinar notás que quedan demasiado gruesos, podés agregar un chorrito extra de leche y mezclar nuevamente. También conviene dejar reposar la preparación unos 10 minutos antes de usarlos, ya que esto ayuda a que la harina se hidrate mejor y la textura final sea más suave.

A la hora del relleno, lo ideal es usar dulce de leche a temperatura ambiente, ya que se esparce con mayor facilidad y no rompe la masa. Para darles un toque especial, se puede calentarlos unos segundos en la sartén ya rellenos para que el dulce de leche quede apenas derretido. También se puede decorar con un poco de chocolate rallado o azúcar, ron y flambearlo.