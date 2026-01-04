La receta fácil y rápida de la torta helada Oreo para el verano 2026.

Cuando el calor aprieta y las ganas de prender el horno desaparecen, los postres fríos se convierten en los grandes aliados del verano. Entre ellos, la torta helada de Oreos se destaca por su simpleza, su sabor y su efecto garantizado en cualquier mesa. Esta versión combina galletitas, dulce de leche y chocolate blanco, logrando un equilibrio perfecto entre frescura y dulzura, ideal para reuniones, cumpleaños o para darse un gusto sin complicaciones.

Inspirada en la clásica chocotorta, pero con un giro más veraniego, esta receta no requiere cocción y se arma en pocos pasos. El resultado es una torta cremosa, firme y con una terminación irresistible que se disfruta bien fría.

La receta de la torta helada de Oreos

Ingredientes

295 g de Oreos de vainilla (2 paquetes y medio)

250 g de dulce de leche

250 g de queso crema

Leche, cantidad necesaria

100 g de chocolate blanco repostero

25 ml de crema de leche para batir

El paso a paso de la torta helada de Oreos

En un bowl, mezclar el queso crema junto con el dulce de leche hasta obtener una preparación lisa y homogénea. Reservar. Remojar rápidamente las galletitas Oreo en leche, cuidando que no se desarmen.

Cubrir la base de un molde desmontable con una capa de galletitas y agregar por encima una capa generosa del relleno. Repetir el procedimiento intercalando capas de galletitas y crema hasta completar dos o tres niveles, según la altura del molde. Emparejar bien la superficie y llevar al freezer durante al menos cinco horas, hasta que esté firme.

La torta helada Oreo es cremosa, firme y con una terminación irresistible que se disfruta bien fría.

Para la ganache, calentar la crema de leche a fuego bajoRetirar del fuego y volcar sobre el chocolate blanco picado. Dejar reposar unos minutos y luego mezclar suavemente hasta lograr una crema lisa y brillante. Dejar enfriar.

Una vez firme, retirar la torta del freezer, cubrir con la ganache y decorar con Oreos partidas, chips de chocolate o granas, según preferencia. Volver a enfriar unos minutos antes de servir.