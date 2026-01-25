Cocina como un profesional: cómo hacer en casa la tarta que ganó el premio a "la más rica del mundo".

Las tartas saladas existen en casi todas las culturas, pero pocas lograron el reconocimiento internacional que obtuvo el ajaruli khachapuri, una receta tradicional de Georgia que fue elegida como la mejor tarta salada del mundo en un ranking gastronómico de Taste Atlas.

Este plato, típico de la región de Adjara, combina pan, queso fundido, huevo y manteca en una preparación tan simple como contundente. Su forma, similar a un barco abierto, y su modo de consumo, mezclando los ingredientes calientes antes de comer, lo convirtieron en una experiencia culinaria única que conquistó a especialistas y amantes de la cocina tradicional.

Qué es el ajaruli khachapuri y por qué se destacó

El ajaruli khachapuri es una variedad regional del khachapuri, uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía georgiana. A diferencia de otras versiones cerradas, esta preparación se presenta abierta, con los bordes de masa elevados y un relleno visible de queso derretido coronado por un huevo crudo que se cocina con el calor residual.

El ranking destacó su equilibrio entre textura, sabor y ritual: la masa crujiente por fuera y tierna por dentro, el queso intenso y cremoso, y el huevo que aporta untuosidad sin opacar al resto de los ingredientes.

Una de las claves del ajaruli khachapuri es su forma de consumo. Antes de llevarlo a la mesa, se rompe el huevo, se mezcla con el queso caliente y se incorpora la manteca. Luego, se desgarran los bordes de la masa y se los sumerge en el relleno.

Cómo hacer ajaruli khachapuri en casa: ingredientes y paso a paso

Aunque parezca complejo, el ajaruli khachapuri se puede preparar en casa con ingredientes accesibles.

Para la masa:

2 ½ tazas (350 g) de harina para todo uso, tamizada

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de azúcar

1 cucharadita de levadura seca instantánea (o de crecimiento rápido)

1 taza de agua (235 ml) tibia

3 cucharadas de aceite de girasol

Para el relleno:

1 taza de queso feta, desmenuzado o rallado

1 taza de ricotta

3 tazas de mozzarella rallada

1 huevo grande

2 cucharadas de agua

1 cucharadita de harina para todo uso

Paso a paso