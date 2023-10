Choritonne, el plato argentino que conquistó al mundo

El equipo argentino se quedó con el tercer puesto de la Copa del Mundo de Panettone y obtuvo cinco premios. Fue la primera vez que un equipo de América participó de la competencia.

Un equipo argentino participó por primera vez de la Copa del Mundo de Panettone (popularmente conocido como pan dulce) y consiguió el tercer puesto. Los pasteleros obtuvieron además cinco premios y conquistaron los paladares de los especialistas con su creación: Chorittone.

El elenco nacional fue capitaneado por Juan Manuel Alfonso Rodríguez y fue completado por: Samuel González, Juan Manuel y Nicolás Welsh. El equipo tuvo una actuación sobresaliente y fue la primera vez que un país de América que participa de la competencia mundial que se lleva a cabo cada dos años en Italia. Además de los anfitriones y Argentina, participaron Francia, Alemania, Japón, Polonia, España y Taiwán.

En ese sentido, el elenco nacional terminó detrás de Italia y de Japón, pero también logró quedarse con el primer lugar en los rubros “Mejor Penettone elegido por los periodistas especializados” y “Mejor Packaging”. Mientras que consiguió el segundo puesto en Panettone de Chocolate y el tercer lugar en Panettone Innovación Salado.

Este año, la competencia se llevó a cabo desde el 9 al 13 de octubre en Verona, mientras que la final se realizó en Milán, cuna mundial del panettone, y el jurado contó con tres reconocidos chefs: el argentino Mauro Colagreco, Pierre Hermé e Iginio Massari.

Chorittone, el nuevo invento argentino que promete revolucionar el mundo

El equipo argentino se lució con el “Chorittone”, una receta que combina la masa del pan dulce con chorizos al Malbec. La creación, que consiguió el tercer puesto en la categoría innovación, fue hecha con harina de vino (que proviene de la piel y semillas de uvas orgánicas de Mendoza), chorizo parrillero, vino Malbec orgánico y un poquito de chimichurri, y se sirvió en un plato de barrica de roble reciclada.

Las 3 versiones de Panettone debían cumplir los siguientes requisitos: uno clásico italiano de pasas con naranjas confitadas; un chocottone de masa de chocolate semiamargo y trozos de chocolate; un Panettone Innovazione (en el que cada equipo propuso algo distinto, pero que debía cumplir con los requisitos de ser salado, tener al menos dos ingredientes típicos del país que representa el equipo y ser “amigable” con el medioambiente).

Este último panettone innovador debía incluir un folleto de presentación, un packaging propio y ser emplatado con algún acompañamiento a elección.

Tiene medialunas de todos los sabores: dónde es la panadería de Buenos Aires que da que hablar

Buenos Aires, conocida por su gastronomía de alta calidad y su pasión por la comida, es el hogar de innumerables panaderías que ofrecen delicias para todos los gustos. Entre las delicias dulces más queridas por los argentinos, las medialunas ocupan un lugar especial en el corazón y el paladar de muchos. Pero, ¿Qué pasa cuando una panadería decide darle un giro innovador a este clásico? En esta ocasión, te presentamos Nuna & Co, la panadería que está revolucionando la escena de las medialunas en la Ciudad de Buenos Aires.

Nuna & Co se destaca en el panorama de las panaderías porteñas por su enfoque único en las medialunas. Según su biografía en las redes sociales, esta panadería es la primera en especializarse en medialunas de distintos sabores y presentaciones, lo que la hace sobresalir en una ciudad llena de opciones gastronómicas tentadoras.

Si te preguntás dónde podés encontrar estas originales medialunas, Nuna & Co tiene dos locales. El primero se encuentra en Marcelo T. de Alvear 772, en el corazón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Abre sus puertas de lunes a viernes de 7:30 a 19, brindando a los amantes de las medialunas la oportunidad de disfrutarlas durante todo el día. Además, cuentan con otra sede en Av Libertador 2735, Olivos, que abre sus puertas de lunes a domingo de 8:30 a 19, para que puedas satisfacer tus antojos dulces incluso los fines de semana.

Lo que realmente hace que Nuna & Co sea único es su impresionante variedad de medialunas, que incluyen opciones para todos los gustos. Por supuesto, encontrarás las clásicas medialunas de manteca, saladas, con pastelera, con dulce de leche y con membrillo, pero aquí la creatividad no tiene límites. ¿Te imaginás una medialuna bañada en chocolate? En Nuna & Co podés disfrutar de medialunas bañadas en chocolate, canela, nuez e incluso oreo, entre otras opciones deliciosas. Para los amantes de los sabores especiales, ofrecen medialunas con Nutella, marroc o manzana, que son verdaderas joyas gastronómicas.