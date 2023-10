Tiene medialunas de todos los sabores: dónde es la panadería de Buenos Aires que da que hablar

Su enfoque innovador en las medialunas y su amplia variedad de sabores hacen que esta panadería sea un lugar que merece una visita. Ya sea que te inclines por las clásicas, las bañadas o las especiales, encontrarás una delicia para satisfacer tu antojo.

Buenos Aires, conocida por su gastronomía de alta calidad y su pasión por la comida, es el hogar de innumerables panaderías que ofrecen delicias para todos los gustos. Entre las delicias dulces más queridas por los argentinos, las medialunas ocupan un lugar especial en el corazón y el paladar de muchos. Pero, ¿qué pasa cuando una panadería decide darle un giro innovador a este clásico? En esta ocasión, te presentamos Nuna & Co, la panadería que está revolucionando la escena de las medialunas en la Ciudad de Buenos Aires.

Un enfoque único en las medialunas

Nuna & Co se destaca en el panorama de las panaderías porteñas por su enfoque único en las medialunas. Según su biografía en las redes sociales, esta panadería es la primera en especializarse en medialunas de distintos sabores y presentaciones, lo que la hace sobresalir en una ciudad llena de opciones gastronómicas tentadoras.

Dónde queda y a qué hora abre Nuna & Co.

Si te preguntás dónde podés encontrar estas originales medialunas, Nuna & Co tiene dos ubicaciones convenientes. La primera se encuentra en Marcelo T. de Alvear 772, en el corazón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Abre sus puertas de lunes a viernes de 7:30 a 19, brindando a los amantes de las medialunas la oportunidad de disfrutarlas durante todo el día. Además, cuentan con otra sede en Av Libertador 2735, Olivos, que abre sus puertas de lunes a domingo de 8:30 a 19, para que puedas satisfacer tus antojos dulces incluso los fines de semana.

Un mundo de sabores de medialunas

Su mayor atractivo es la renovación de propuestas clásicas como medialunas.

Lo que realmente hace que Nuna & Co sea único es su impresionante variedad de medialunas, que incluyen opciones para todos los gustos. Por supuesto, encontrarás las clásicas medialunas de manteca, saladas, con pastelera, con dulce de leche y con membrillo, pero aquí la creatividad no tiene límites. ¿Te imaginás una medialuna bañada en chocolate? En Nuna & Co podés disfrutar de medialunas bañadas en chocolate, canela, nuez e incluso oreo, entre otras opciones deliciosas. Para los amantes de los sabores especiales, ofrecen medialunas con Nutella, marroc o manzana, que son verdaderas joyas gastronómicas. Pero la experiencia no termina ahí.

Más que medialunas

Si bien las medialunas son el plato estrella, esta panadería ofrece mucho más para tentar a los amantes de la pastelería y la comida fresca. Podés acompañar tus medialunas con sándwiches frescos y sabrosos, o explorar su selección de tartas, panes, alfajores y masitas que harán las delicias de tu paladar. ¿Tenés un antojo especial por una torta? No te preocupes, también ofrecen una amplia variedad de tortas que te tentarán a probar un pedacito más.