Raúl Rizzo explotó al aire tras el escándalo por su frase: “No querés entender”

El artista se defendió de las acusaciones que recibió tras sus declaraciones sobre una revolución armada.

El actor Raúl Rizzo salió a explicar su polémica frase en relación a una revolución armada y aseguró que sus dichos fueron sacados de contexto y que es defensor de la democracia. En su descargo, el artista discutió con algunos periodistas y explicó que puso ese ejemplo como algo extremista a lo que el gobierno tendría que acudir para tener el poder que debería y que, según sus palabras, tienen los grandes empresarios y jueces.

“En principio, soy un partidario de la democracia y estoy absolutamente en contra de la lucha armada. Creo en el sistema democrático, lo que pasa es que está sacada de contexto la frase, porque se venía atravesando durante el programa la situación que está atravesando el país, que yo no la niego. Hay gran desigualdad y gran pobreza”, comenzó su discurso el actor de Padre Coraje y así llevó claridad a cuáles son sus pensamientos respecto del orden social.

Luego, el artista se refirió a las consecuencias del gobierno de Mauricio Macri en el país. “Parecería que todo es responsabilidad del oficialismo. Entonces ahí dije que se heredó una situación espantosa de los cuatro años de Macri, a los que yo llamo la pandemia amarilla, cuando quedaron miles y miles de trabajadores sin trabajo y se cerraron 25 mil pymes. Y dejó una deuda externa impagable casi, que el gobierno debe renegociar a cada rato”, continuó, en diálogo con Intratables.

“Yo dije que el gobierno no es el poder, éste está concentrado precisamente en los grupos económicos, en lo mediático y en parte del mundo judicial. Y todos, en conjunto, atacan a este gobierno. Cualquier medida que tomen es denostada por los medios”, concluyó el actor y el periodista Gustavo Grabia lanzó: Coincidiendo en sus declaraciones, no parece haber sido sacada su frase sobre una revolución armada. ¿Lo podría explicar?”. “¿No querés entender o te cerrás los oídos? Lo que yo dije es que el capitalismo necesita a la pobreza y también a la corrupción. Entonces dije: ‘¿Qué le queda al gobierno? Porque al poder no lo tienen ellos. ¿Le queda una revolución armada?’. Era una pregunta la que yo hacía”, explicó Rizzo.

Las declaraciones del actor

En un reportaje en Crónica TV, Rizzo había lanzado: “Lo primero que hay que establecer es dónde está el poder, que no está en el Gobierno, que es un mero gestionador. El poder está en los medios concentrados de la economía que, entre otras cosas, tienen medios de comunicación con los que le hacen un lavaje de cerebro a la gente, usan el lawfare y todo lo que tienen a mano” y remató: “Esto pasa porque la pobreza es estructural al capitalismo. El capitalismo, como sistema, no puede existir si no hay pobreza, si no hay corrupción. El Gobierno tendría que hacer una revolución armada para terminar con eso. Una revolución armada tendría que hacer”.