Tenembaum se pudrió en vivo y expuso la peor trampa de Milei: "Miente"

Tenembaum se pudrió de todo en vivo y expuso la peor trampa de Milei: "Miente".

El periodista Ernesto Tenembaum dedicó su editorial en Radio Con Vos a desarmar el triunfalismo económico del Gobierno, poniendo el foco en lo que consideró la maniobra más peligrosa de la gestión de Javier Milei: la credibilidad de las estadísticas oficiales. Con datos, el conductor expuso las contradicciones flagrantes entre la realidad de la calle y las planillas del Indec.

Tenembaum apuntó directamente contra el "dibujo" de los números que sustentan el relato libertario. "No cierra con ningún dato de consumo lo que pasa con los empleos informales", sentenció, advirtiendo que esa variable es "el dato clave para cambiar la distribución del ingreso y para cambiar la pobreza". Para el periodista, es imposible que mejoren los ingresos si el consumo sigue en caída libre.

El análisis se profundizó al tocar dos puntos técnicos donde el Gobierno habría metido mano para maquillar la crisis. "Cuando vos ves la medición de inflación, la canasta que ya estaba preparada durante dos años no la estaban utilizando", explicó, antes de asegurar que de haberlo hecho "hubiera dado un dato más certero, pero peor de inflación".

Además, Tenembaum señaló que, al mirar la medición del PBI, "ves que hubo un mes donde tuvo una disparada totalmente fuera de registro, que no incrementa para nada el PBI, ni se dio una aclaración respecto al tema".

Por qué hay chances de que el Indec mienta

El conductor concluyó que estas maniobras tienen un solo fin: la construcción de titulares favorables. "Ellos te dan esos datos y son títulos de los diarios: 'creció la economía, bajó la pobreza y mejoró la distribución del ingreso'", ironizó. "Yo me pregunto, pero me pregunto de verdad, si la pobreza baja o el Indec miente", cerró.