Nancy Pazos destrozó a Milei y lo humilló en vivo: "Todo lo que está mal"

Nancy Pazos utilizó el aire de Radio 10 para realizar un editorial lapidario contra Javier Milei. La periodista analizó las últimas intervenciones del mandatario y criticó duramente su apropiación de ciertos términos, contrastándolos con la realidad de la calle.

"Usar la palabra ética para justificar las inequidades del mundo es realmente todo lo que está mal", arrancó Pazos, indignada con el marco teórico que utiliza el libertario para defender el capitalismo sin regulaciones.

Nancy no solo se quedó en lo discursivo, sino que bajó a la coyuntura argentina para exponer lo que considera una contradicción flagrante. "Se apropió de la palabra libertad y todos sabemos que la Argentina es libre salvo que seas jubilado y te quieras manifestar un miércoles", ironizó. Y agregó, en referencia al protocolo antipiquetes: "Si te querés manifestar un viernes te va a pasar lo mismo, te van a reprimir".

El "monstruo principal", según Nancy Pazos

Para cerrar su análisis, la conductora citó al filósofo marxista Antonio Gramsci para explicar el momento geopolítico actual y le bajó el precio a la cruzada de Milei en Suiza: "Nadie está en el Foro de Davos discutiendo el capitalismo, esa es la otra gran cosa absurda".

Según Pazos, lo que se vive es una crisis de paradigmas donde surgen figuras peligrosas. "Como bien decía Gramsci, cuando se cae un paradigma y surge uno nuevo, en el medio surgen muchos monstruos. De más está decir que el monstruo principal de esta ruptura hoy se llama Donald Trump", sentenció.