Jorge Lanata se ausentó de Radio Mitre y generó preocupación por su salud

El reconocido periodista no condujo el ciclo radial y, unas horas más tarde, se dieron a conocer los motivos de salud que lo alejaron del ciclo.

Jorge Lanata volvió a ausentarse de Radio Mitre y generó gran preocupación sobre su salud. En el último tiempo, el periodista tuvo varias complicaciones de salud que lo llevaron a ausentarse de su trabajo en varias ocasiones, y esta vez no fue la excepción. Aunque si bien el periodista mantenía un perfil bajo al respecto, se conoció que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Este martes 20 de septiembre, el periodista no llevó adelante su ciclo Lanata Sin Filtro. Aunque si bien desde el medio no trascendieron los motivos de la ausencia, fue Laura Ubfal quien contó la verdad tan solo unas horas más tarde. A través de su cuenta de Twitter, la conductora de Gossip informó cuál es el problema de salud que padece Lanata.

"Jorge Lanata no está en su programa de Radio Mitre por una laparoscopía que le hicieron esta mañana en la cadera", informó la periodista en las redes sociales. Aparentemente, la intervención no fue invasiva y se espera que Lanata regrese en los próximos días a su ritmo de trabajo habitual.

Además, Laura Ubfal también precisó que la intervención no presentó complicaciones y que "salió todo bien". Por su parte, el periodista no dijo nada al respecto sobre su situación actual de salud y las razones por las que se realizó la laparoscopía.

Jorge Lanata se la pudrió a Adrián Suar y El Trece: "Un error"

Jorge Lanata afronta una situación sumamente compleja en la TV. En las últimas horas, el conductor de PPT (Periodismo Para Todos) se pudrió y lanzó fuertes críticas contra Adrián Suar y el resto de las autoridades de El Trece por cuestiones que tienen que ver con la programación del canal y la lucha por el rating.

Teniendo en cuenta que todos los domingos por la noche compite con La Voz Argentina, programa de canto emitido por Telefe, el periodista ultramacrista consideró que la lucha en la medición no es justa. "La competencia con La Voz es una construcción periodística". Y en referencia a las decisiones que toman Suar y los directivos del canal, lanzó un duro palo: "Para mí es un error que nos hagan competir con un programa de entretenimientos".

Asimismo, en diálogo con radio La Once Diez/Radio de la Ciudad, Lanata dejó en claro que luego de las elecciones 2023 se dedicará a trabajar en las plataformas digitales y que Star+ lanzará una serie documental sobre su vida. "Es una mini serie onda cualquier miniserie de ficción, como la de Luis Miguel".

Acerca de la producción, que tendrá a Marisa Grinstein como creadora de los guiones, explicó: "Yo no tengo injerencia en los libros, no voy a leerlos. Le pedí a mi mujer que los lea porque es abogada, y más por mis hijas, por la cosa familiar". "Pero yo no opino. Tengo poder de veto si algo me ofende, pero no creo que pase", agregó.