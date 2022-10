Ernesto Tenembaum destrozó a Mauricio Macri: "Intrascendente e irrelevante"

Ernesto Tenembaum no dudó en atender a Mauricio Macri tras la publicación de "Para qué", el nuevo libro del ex Presidente.

Ernesto Tenembaum sorprendió a todos al disparar con dureza contra Mauricio Macri. "Liviano, intrascendente e irrelevante", aseguró el reconocido periodista y conductor de radio, además de vapulear su gestión como presidente de Argentina.

En los últimos días, Mauricio Macri volvió a ubicarse en el centro de la escena política tras publicar "Para qué", su nuevo libro. El ex presidente presentó al sucesor de "Primer tiempo" en La Rural ante 1500 personas, entre las que estuvieron presentes las principales figuras de su espacio político, como Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Martín Tetaz, Mario Negri y Miguel Ángel Pichetto, entre muchos otros, aunque sorprendió la ausencia de Gerardo Morales y Martín Lousteau.

Quien leyó el libro y dejó bien en claro en su programa que no le gustó nada fue Ernesto Tenembaum. El periodista habló de la presentación de "Para qué" y fue durísimo con la nueva publicación del ex presidente: "Me pareció un libro liviano, intrascendente e irrelevante que no va a tener ninguna influencia".

En ese sentido, Tenembaum también aseguró que el libro de Macri es solamente "parte de una campaña", en alusión a las elecciones del año próximo. Además le respondió al ex presidente de Boca, que durante la presentación del libro picanteó: "Ningún progre nos puede correr, ese discurso cínico no lo banco más".

"Lo que lo corrió a Macri cuando era presidente no fue el discurso progresista, sino la realidad porque aplicó herramientas que terminaron en un desastre", lo atendió Ernesto Tenembaum. Por otra parte, hace unas semanas, el periodista no kirchnerista se había sumado a las figuras que consideran que no hay pruebas para condenar a Cristina Kirchner por la causa Vialidad.

Pichetto dijo que no hay pruebas para condenar a Cristina por Vialidad

De este modo, Tenembaum se sumó a otros referentes no kirchneristas o antikirchneristas que afirman que no hay pruebas para condenar a la expresidenta por la causa Vialidad. El ex compañero de fórmula de Mauricio Macri en 2019 y actual dirigente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto aseguró en una entrevista, a fines de agosto, que no ve "elementos contundentes" en la causa.

En este sentido, Pichetto -en charla con Jonatan Viale- aseguró que, para él, "va a ser difícil cerrar el esquema probatorio de la asociación ilícita". El dirigente opositor añadió: "Me parece un poco mucho que un Gobierno se constituya para delinquir". A su vez, añadió: "Puede haber actos delictivos y acciones de funcionarios, pero que el Gobierno sea una asociación ilícita desde el primer día me parece un poco mucho"