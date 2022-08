Un abuelo sin dientes ganó la quiniela y tomó una feliz decisión

La decisión del abuelo sin dientes se hizo viral. Ganó la quiniela, decidió hacer un cambio en su vida y su reacción fue comentada en Twitter.

Ganar la Quiniela es un privilegio del que muchas personas disfrutan cuando su número elegido sale en primer lugar. Y en muchos casos, la fortuna hace que se tomen decisiones que antes no estaban en los planes: esto le pasó a un señor del interior del país, quien perdió sus dientes naturales y con el dinero obtenido cambió su vida.

La decisión del abuelo que ganó la Quiniela se hizo viral en las redes sociales. Fue el usuario @calisanson quien, asegurando ser hija del amigo del ganador, relató la historia. Haciendo alusión a un hecho personal, esta persona aseguró: "Me hace acordar a un viejo que era amigo de mi papá, en mi ciudad del interior, cuando ganó la quiniela y se pudo comprar los postizos, andaba sonriendo por todos lados. Parecía una palometa".

El relato, correspondiente al año 2021, causó impacto en las redes sociales. Principalmente en Twitter, donde al buscar historias relacionadas al azar aparece esta particular narración. Por fortuna para el señor, ganar la Quiniela le sirvió y pudo lograr el objetivo de volver a disfrutar una dentadura en su boca.

Ganó el Quini 6, se le cayó la boleta en el auto y fue aspirada en un lavadero: su desesperada reacción

En Bariloche, una mujer aseguró haber ganado el premio mayor del Quini 6 pero no pudo constatarlo: perdió su boleta y en la agencia de quiniela no tuvieron forma de chequear que su relato sea verdad. Manifestando ser la dueña de 1.500.000 de pesos, la barilochense sufrió este episodio en noviembre de 2011 y se hizo viral. De acuerdo a su relato, jugó su boleta en la agencia La Pizarrita, con los siguientes números: 11, 14, 15, 17, 22 y 33.

Marta, la "víctima" de esta situación, aseguró haber elegido esos números por ser fechas importantes en su vida. Sin embargo, la falta de la boleta imposibilitaba confirmar su relato. Aparantemente, el papel del Quini 6 ganador cayó en el piso de su auto y se lo aspiraron en el lavadero.

Esto no es todo: como la boleta no estaba, existía la chance de poder cobrar el premio gracias al número de DNI. Sin embargo, Marta no personalizó su boleta y perdió otra carta para consagrarse como millonaria. La decisión de esta mujer fue realizar una campaña en Bariloche para que la ayuden a encontrar su boleta. También se contactó con personal del basurero municipal para saber si pudieron encontrar el ticket. Su historia se hizo conocida a nivel nacional, y el rastreo de su boleta una novela poco feliz.