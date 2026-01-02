EN VIVO
Quiniela

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del viernes 2 de enero de 2026

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy viernes 2 de enero de 2026.

La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoyEn vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy viernes 2 de enero de 2026, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.

Hace 2 horas

Quiniela Nacional y Provincia: La Previa

Quiniela Nacional: La Previa

A la cabeza: 3791

  • 1: 3791
  • 2: 2093
  • 3: 9659
  • 4: 5227
  • 5: 4514
  • 6: 6520
  • 7: 8291
  • 8: 0764
  • 9: 4011
  • 10: 5741
  • 11: 4406
  • 12: 3169
  • 13: 7263
  • 14: 6395
  • 15: 3959
  • 16: 5514
  • 17: 3873
  • 18: 2112
  • 19: 7068
  • 20: 6888

Letras de la Nacional: U C M S

Quiniela Provincia: La Previa

A la cabeza: 1971

  • 1: 1971
  • 2: 6103
  • 3: 5222
  • 4: 9102
  • 5: 1303
  • 6: 4787
  • 7: 1996
  • 8: 2811
  • 9: 7561
  • 10: 7335
  • 11: 4317
  • 12: 7400
  • 13: 4914
  • 14: 8306
  • 15: 7480
  • 16: 7142
  • 17: 7128
  • 18: 4881
  • 19: 0835
  • 20: 9802

