La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoy. En vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy viernes 2 de enero de 2026, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del viernes 2 de enero de 2026
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy viernes 2 de enero de 2026.
Hace 2 horas
Quiniela Nacional y Provincia: La Previa
Quiniela Nacional: La Previa
A la cabeza: 3791
- 1: 3791
- 2: 2093
- 3: 9659
- 4: 5227
- 5: 4514
- 6: 6520
- 7: 8291
- 8: 0764
- 9: 4011
- 10: 5741
- 11: 4406
- 12: 3169
- 13: 7263
- 14: 6395
- 15: 3959
- 16: 5514
- 17: 3873
- 18: 2112
- 19: 7068
- 20: 6888
Letras de la Nacional: U C M S
Quiniela Provincia: La Previa
A la cabeza: 1971
- 1: 1971
- 2: 6103
- 3: 5222
- 4: 9102
- 5: 1303
- 6: 4787
- 7: 1996
- 8: 2811
- 9: 7561
- 10: 7335
- 11: 4317
- 12: 7400
- 13: 4914
- 14: 8306
- 15: 7480
- 16: 7142
- 17: 7128
- 18: 4881
- 19: 0835
- 20: 9802
Trending
Las más vistas