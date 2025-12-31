EN VIVO
Quiniela

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del miércoles 31 de diciembre de 2025

En VIVO - Actualizado hace 9 minutos

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy miércoles 31 de diciembre de 2025.

La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoyEn vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy miércoles 31 de diciembre de 2025, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.

Hace 14 minutos

Quiniela Nacional y Provincia: La Primera

Quiniela Nacional: La Primera

A la cabeza: 1645

  • 1: 1645
  • 2: 7130
  • 3: 7756
  • 4: 8006
  • 5: 8326
  • 6: 5177
  • 7: 3651
  • 8: 5700
  • 9: 0398
  • 10: 1741
  • 11: 9667
  • 12: 6881
  • 13: 9952
  • 14: 0819
  • 15: 1079
  • 16: 0923
  • 17: 2635
  • 18: 1686
  • 19: 2787
  • 20: 9837

Letras de la Nacional: UHMY

Quiniela Provincia: La Primera

A la cabeza: 6529

  • 1: 6529
  • 2: 8453
  • 3: 6383
  • 4: 8844
  • 5: 7944
  • 6: 7806
  • 7: 3268
  • 8: 6650
  • 9: 3414
  • 10: 3768
  • 11: 4011
  • 12: 1696
  • 13: 3191
  • 14: 4542
  • 15: 7021
  • 16: 5514
  • 17: 6155
  • 18: 5366
  • 19: 6948
  • 20: 8897

Hace 15 minutos

Quiniela Nacional y Provincia: La Previa

Quiniela Nacional: La Previa

A la cabeza: 0050

  • 1: 0050
  • 2: 7750
  • 3: 9761
  • 4: 2146
  • 5: 0015
  • 6: 5848
  • 7: 4421
  • 8: 8549
  • 9: 8956
  • 10: 5823
  • 11: 2621
  • 12: 6687
  • 13: 1073
  • 14: 4872
  • 15: 2874
  • 16: 4588
  • 17: 9447
  • 18: 7721
  • 19: 9235
  • 20: 4112

Letras de la Nacional: ICLL

Quiniela Provincia: La Previa

A la cabeza: 5080

  • 1: 5080
  • 2: 7788
  • 3: 8961
  • 4: 5296
  • 5: 7761
  • 6: 3445
  • 7: 6497
  • 8: 0253
  • 9: 6462
  • 10: 0687
  • 11: 7824
  • 12: 1522
  • 13: 2777
  • 14: 6540
  • 15: 8808
  • 16: 4542
  • 17: 8212
  • 18: 2924
  • 19: 7750
  • 20: 0119

