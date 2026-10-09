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Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este viernes, 9 de octubre

En VIVO - Actualizado hace 3 minutos

Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.

Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este viernes, 9 de octubre

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.

Hace 7 minutos

Dos cifras a la cabeza: el pálpito que multiplica tu apuesta por 70

💰 ¿Cuánto pagan las 2 Cifras?

¿Andás con la suerte caliente y querés saber cuánto te deja el pálpito? Si acertás las 2 cifras a la cabeza, ganás 70 veces lo apostado. Nada más, nada menos: la matemática de la ilusión.

Para que te des una idea, si jugás $100 y le pegás, esos $100 se convierten en $7.000. ¡Para ir pensando el próximo sorteo y jugarle con fe!

Hace 22 minutos

¿Unidad, Ambo, Terna o Cuaterna? El ABC para leer las 4 cifras sin errarle al pálpito

¿Cómo se leen las 4 cifras?

Si este viernes 9 de octubre estás mirando la pizarra y te quedás con cara de '¿ahora qué?', tranquilo: no hay misterio. En la Quiniela siempre vas a ver números de 4 cifras y cada parte tiene su nombre.

La última cifra es la Unidad. Las dos últimas forman el Ambo. Las tres últimas, la Terna. Y el número completo es la Cuaterna.

Así que ya sabés: si vas a jugar un pálpito, fijate bien cómo lo desglosás. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo, apostadores!
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