Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este viernes, 9 de octubre

¿Cómo se leen las 4 cifras?

Si este viernes 9 de octubre estás mirando la pizarra y te quedás con cara de '¿ahora qué?', tranquilo: no hay misterio. En la Quiniela siempre vas a ver números de 4 cifras y cada parte tiene su nombre.

La última cifra es la Unidad. Las dos últimas forman el Ambo. Las tres últimas, la Terna. Y el número completo es la Cuaterna.

Así que ya sabés: si vas a jugar un pálpito, fijate bien cómo lo desglosás. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo, apostadores!