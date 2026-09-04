Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este viernes, 4 de septiembre

El tope de banca

¿Soñaste con plata y le jugaste al 32? Pará, porque a veces, cuando un número es tan popular, las loterías aplican el tope de banca.

¿Qué quiere decir? Que si demasiada gente acierta al mismo tiempo, la banca paga un porcentaje menor. O sea, la banca también se cuida. Igual, no pierdas el pálpito: ¡la suerte siempre da revancha!