Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este viernes, 4 de septiembre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 8 minutos
¡Buen día, soñadores! La Previa, el primer pálpito de la quiniela, se juega a las 10:15
⏰ Sorteo La Previa
¿Te despertaste con un sueño raro y buscás un pálpito para la quiniela? Arrancá el día con todo: el primer sorteo de la jornada es La Previa, que se corre de lunes a sábado a las 10:15 hs. Es la oportunidad perfecta para apostarle a la suerte antes del mediodía. ¡A cruzar los dedos!
Hace 22 minutos
¡El pálpito tiene horario! La Primera se sortea a las 12:00 y el mediodía se llena de suerte
⏰ Sorteo La Primera
Hoy, viernes 4 de septiembre, la cita es al mediodía: La Primera se sortea a las 12:00 hs en punto. Si andás con un pálpito, es momento de soltarlo y dejar que la suerte haga lo suyo. ¡A cruzar los dedos, apostadores!
Hace 1 hora
¿Amaneció nublado y no sabés a qué jugar? El cielo ya eligió: 39 y 09
Mirar el cielo antes de jugar
¿Andás buscando un pálpito? En el mundo quinielero hay una costumbre inquebrantable: los días de tormenta fuerte, los apostadores corren a jugarle al 39 (La Lluvia) o al 09 (El Arroyo). Dicen que si el día arranca nublado, esos números son fija. Así que este viernes, antes de jugar, mirá el cielo y hacé tu jugada. ¡A cruzar los dedos!
Hace 1 hora
¿Soñaste con plata y le jugaste al 32? La banca también sabe contar
El tope de banca
¿Soñaste con plata y le jugaste al 32? Pará, porque a veces, cuando un número es tan popular, las loterías aplican el tope de banca.
¿Qué quiere decir? Que si demasiada gente acierta al mismo tiempo, la banca paga un porcentaje menor. O sea, la banca también se cuida. Igual, no pierdas el pálpito: ¡la suerte siempre da revancha!
Hace 1 hora
La cabeza paga: por qué acertar las 4 cifras es el sueño de todo apostador
La magia de acertar las 4 cifras
¿Buscás un pálpito que valga la pena? En la Quiniela, acertar las 4 cifras a la cabeza es el premio más difícil, pero también el más jugoso. Si las acertás exactas y en el orden correcto, ganás 3.500 veces lo que apostaste. Así que ya sabés: si tu pálpito viene fuerte, no lo dudes, jugale y cruzá los dedos. ¡La suerte puede estar esperándote!
Hace 1 hora
¿Soñás con plata? Una cifra a la cabeza puede convertir $100 en $700
💰 ¿Cuánto paga 1 Cifra?
Si andás detrás de un pálpito que rinda, prestá atención: acertar la última cifra a la cabeza en la Quiniela paga 7 veces lo apostado. La cuenta es clara: si ponés $100, se convierten en $700.
O sea, con una sola cifra bien elegida la suerte te puede multiplicar la jugada y alegrarte el viernes. ¡Elegí tu número, jugale con confianza y que la fortuna te acompañe!