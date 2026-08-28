Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este viernes, 28 de agosto
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 2 minutos
¿Soñaste con dos números? La quiniela paga 70 veces lo apostado y este viernes puede ser tu día
💰 ¿Cuánto pagan las 2 Cifras?
¿Andás buscando un pálpito? Anotá: si acertás las 2 cifras a la cabeza, ganás 70 veces lo apostado. O sea, le ponés $100 a tu número y te llevás $7.000 de una. No está nada mal para arrancar el viernes, ¿no? ¡Cruzá los dedos y que la suerte te acompañe!
Hace 18 minutos
¿Querés duplicar la emoción? Descubrí cómo se juega una Redoblona
¿Qué es una Redoblona?
Si sos de los que le ponen fichas al pálpito, esta es la tuya. La Redoblona es la apuesta más tradicional y combinada: elegís dos números de dos cifras y apostás a que ambos salgan en diferentes ubicaciones de la pizarra, por ejemplo uno a la cabeza y otro a los 5. ¡Toda la emoción en una sola jugada para el sorteo de hoy!
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