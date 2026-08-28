Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este viernes, 28 de agosto

¿Qué es una Redoblona?

Si sos de los que le ponen fichas al pálpito, esta es la tuya. La Redoblona es la apuesta más tradicional y combinada: elegís dos números de dos cifras y apostás a que ambos salgan en diferentes ubicaciones de la pizarra, por ejemplo uno a la cabeza y otro a los 5. ¡Toda la emoción en una sola jugada para el sorteo de hoy!