Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este viernes, 25 de septiembre

⏰ Sorteo Vespertina

Si ya venís pateando la siesta con la cabeza puesta en la revancha del mediodía, agarrate: hoy, viernes 25 de septiembre, a las 18:00 hs, se juega el sorteo de la Vespertina, la cita clásica de la tarde para los apostadores que no se bancan esperar hasta la noche.

Es el horario justo para revisar la libretita de los sueños, rescatar esos números que venís dejando pasar hace rato y jugarte el pálpito que te tiene loco desde la mañana. A las 18:00 en punto la suerte empieza a hablar y no hay vuelta atrás.

Así que ya sabés: si hay un número rondándote la cabeza, jugale sin culpa, que la suerte es de los que insisten. ¡A cruzar los dedos, que la Vespertina reparte ilusiones todas las tardes!