Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este viernes, 25 de septiembre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 15 minutos
Pálpito de una cifra: jugá $100 a la cabeza y te podés llevar $700
💰 ¿Cuánto paga 1 Cifra?
Si andás con la última cifra a la cabeza, el pálpito te puede dar una linda alegría: ganás 7 veces lo apostado. Por ejemplo, si jugás $100, te llevás $700. Así que ya sabés, apostadores: a no dormirse y cruzar los dedos para el próximo sorteo.
Hace 30 minutos
Vespertina: el sorteo de las 18 que te puede cambiar el viernes (y el bolsillo)
⏰ Sorteo Vespertina
Si ya venís pateando la siesta con la cabeza puesta en la revancha del mediodía, agarrate: hoy, viernes 25 de septiembre, a las 18:00 hs, se juega el sorteo de la Vespertina, la cita clásica de la tarde para los apostadores que no se bancan esperar hasta la noche.
Es el horario justo para revisar la libretita de los sueños, rescatar esos números que venís dejando pasar hace rato y jugarte el pálpito que te tiene loco desde la mañana. A las 18:00 en punto la suerte empieza a hablar y no hay vuelta atrás.
Así que ya sabés: si hay un número rondándote la cabeza, jugale sin culpa, que la suerte es de los que insisten. ¡A cruzar los dedos, que la Vespertina reparte ilusiones todas las tardes!
Hace 1 hora
¿Cuatro cifras y no sabés qué mirar? El truco para leer la pizarra como un experto
¿Cómo se leen las 4 cifras?
Si sos de los que miran la pizarra y se marea con tantos números, tranquilo: tiene su lógica. Cada número que aparece en el tablero tiene cuatro cifras, y cada parte se puede jugar por separado. Sí, leíste bien.
Prestá atención al detalle, apostador: la última cifra es la Unidad, el escalón más básico de la jugada. Si tomás las dos últimas, ahí tenés el Ambo. Con las tres últimas armás la Terna. Y si te vas con todo, el número completo es la Cuaterna.
Así que ya sabés: la próxima vez que veas la pizarra, mirá el número entero pero también sus partes. El pálpito puede estar en cualquier cifra. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!