Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este viernes, 21 de agosto
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 3 minutos
¡Dale doble o nada! La Redoblona, el pálpito que multiplica la suerte
🔄 La Redoblona
¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que La Redoblona es una apuesta combinada a dos números en dos ubicaciones distintas. Si salen ambos, ¡ojo! El premio se multiplica. Es el clásico para los apostadores que quieren arriesgar de a dos y festejar en grande. ¡Jugale con fe y que la suerte te encuentre!
Hace 18 minutos
¿Soñaste con dos números? Jugale a la Redoblona y dejate llevar por el pálpito
¿Qué es una Redoblona?
Este viernes, si andás con un pálpito fuerte, la Redoblona es tu jugada: es la apuesta más tradicional y combinada de la quiniela. Elegís dos números de dos cifras y apostás a que ambos van a salir en diferentes ubicaciones de la pizarra; por ejemplo, uno a la cabeza y otro a los 5. ¡A cruzar los dedos, que la suerte se acerca!
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