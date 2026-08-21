Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este viernes, 21 de agosto

¿Qué es una Redoblona?

Este viernes, si andás con un pálpito fuerte, la Redoblona es tu jugada: es la apuesta más tradicional y combinada de la quiniela. Elegís dos números de dos cifras y apostás a que ambos van a salir en diferentes ubicaciones de la pizarra; por ejemplo, uno a la cabeza y otro a los 5. ¡A cruzar los dedos, que la suerte se acerca!