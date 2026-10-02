Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este viernes, 2 de octubre

¿Qué significa salir “A la cabeza”?

En la Quiniela, salir “a la cabeza” no es un detalle menor: es la posición número 1 de la pizarra de 20 lugares. Ahí queda el número que más festejan los apostadores.

Ese número es el gran ganador del sorteo y el que define los pagos mayores. Por eso, cuando suena a la cabeza, la suerte se siente bien arriba. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!