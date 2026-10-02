Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este viernes, 2 de octubre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 6 minutos
Quiniela: qué significa salir “a la cabeza” y por qué es el puesto más esperado
¿Qué significa salir “A la cabeza”?
En la Quiniela, salir “a la cabeza” no es un detalle menor: es la posición número 1 de la pizarra de 20 lugares. Ahí queda el número que más festejan los apostadores.
Ese número es el gran ganador del sorteo y el que define los pagos mayores. Por eso, cuando suena a la cabeza, la suerte se siente bien arriba. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 21 minutos
A las 18 hs, la Vespertina llama a los apostadores: ¿tenés listo el pálpito?
⏰ Sorteo Vespertina
Este viernes 2 de octubre la tarde tiene su momento clave: a las 18:00 hs se realiza el sorteo de la Vespertina. Si andás con un pálpito dando vueltas, es hora de jugarle con fe y cruzar los dedos. Los apostadores ya están atentos porque la suerte de la tarde se define en un ratito.
Hace 1 hora
¿Mala noticia? Los apostadores ya están jugando al 17 y al 13
Jugarle a la desgracia
En la city hay una regla de oro entre los apostadores: las malas noticias se juegan a la quiniela. Si pasa algo malo, las apuestas llueven sobre el 17 (La desgracia) o el 13 (La yeta). Así, la superstición manda y el pálpito se impone. ¿Le jugás al 17 o al 13 este viernes 2 de octubre?
Hace 1 hora
El 32, un clásico del pálpito: qué es el tope de banca y por qué a veces la lotería paga menos
El tope de banca
¿Le jugaste fuerte al 32? Ojo, apostador: a veces, cuando sale un número muy popular (como el 32, el dinero), las loterías aplican el tope de banca.
¿Y eso? Que pagan un porcentaje menor porque demasiada gente acertó al mismo tiempo. La suerte es compartida, pero el pálpito sigue siendo pálpito. ¡A cruzar los dedos!