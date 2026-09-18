Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este viernes, 18 de septiembre

El tope de banca: cuando el 32 es demasiado popular

¿Le jugaste al 32, el número del dinero? Atenti, apostador: a veces, cuando sale un número muy popular, las loterías aplican el tope de banca. ¿Qué significa? Que como demasiada gente acertó al mismo tiempo, el premio se paga con un porcentaje menor. No es un error ni una jugarreta: es la forma de cuidar la banca cuando el pálpito es masivo.

Así que este viernes 18 de septiembre, si tu número favorito es el 32 o cualquier otro súper elegido, cruzá los dedos igual. La suerte puede venir con descuento, pero sigue siendo suerte. ¡A jugarle con fe y a ver qué depara el sorteo!