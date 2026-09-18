Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este viernes, 18 de septiembre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 6 minutos
El 32 y el tope de banca: cuando el pálpito es tan popular que el premio paga menos
El tope de banca: cuando el 32 es demasiado popular
¿Le jugaste al 32, el número del dinero? Atenti, apostador: a veces, cuando sale un número muy popular, las loterías aplican el tope de banca. ¿Qué significa? Que como demasiada gente acertó al mismo tiempo, el premio se paga con un porcentaje menor. No es un error ni una jugarreta: es la forma de cuidar la banca cuando el pálpito es masivo.
Así que este viernes 18 de septiembre, si tu número favorito es el 32 o cualquier otro súper elegido, cruzá los dedos igual. La suerte puede venir con descuento, pero sigue siendo suerte. ¡A jugarle con fe y a ver qué depara el sorteo!
Hace 21 minutos
El fin de los Niños Cantores: cómo la quiniela dejó de cantar y no perdió la costumbre
El fin de los Niños Cantores
Hubo un tiempo en que los números de la Lotería Nacional salían y eran cantados a los gritos por niños. Sí, los famosos Niños Cantores eran la voz del sorteo.
Hoy la historia cambió: los sorteos de quiniela se hacen con bolilleros neumáticos automatizados y escribanos que dan fe. Pero la mística no se borró: la frase “cantá los números” quedó para siempre en el vocabulario de los apostadores.
Así que ya sabés: si andás con un pálpito, jugale a ese número que te suena. La suerte puede estar a un bolillero de distancia.