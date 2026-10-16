Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este viernes, 16 de octubre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 4 minutos
Redoblona: el clásico de dos cifras que duplica el pálpito
¿Qué es una Redoblona?
¿Andás con un par de números dando vueltas en la cabeza? La Redoblona es la apuesta más tradicional y combinada de la Quiniela. Elegís dos números de dos cifras y apostás a que ambos van a salir en diferentes ubicaciones de la pizarra. Por ejemplo, uno a la cabeza y otro a los 5.
Es un pálpito que se multiplica: si los dos números aparecen, la alegría es doble. Así que ya sabés, si tenés dos fijas, jugate la redoblona y cruzá los dedos para el próximo sorteo.
Hace 19 minutos
Pálpito matutino: la Quiniela se juega después del almuerzo y a las 15 en punto
⏰ Sorteo Matutina
Este viernes 16 de octubre, la mañana se pasa volando y la ansiedad empieza a picar. ¿Sabés por qué? Porque después del almuerzo, a las 15:00 hs, se juega la Matutina. Así que ya sabés: si tenés un pálpito dando vueltas, es el momento de prestarle atención. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!