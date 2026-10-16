Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este viernes, 16 de octubre

¿Qué es una Redoblona?

¿Andás con un par de números dando vueltas en la cabeza? La Redoblona es la apuesta más tradicional y combinada de la Quiniela. Elegís dos números de dos cifras y apostás a que ambos van a salir en diferentes ubicaciones de la pizarra. Por ejemplo, uno a la cabeza y otro a los 5.

Es un pálpito que se multiplica: si los dos números aparecen, la alegría es doble. Así que ya sabés, si tenés dos fijas, jugate la redoblona y cruzá los dedos para el próximo sorteo.