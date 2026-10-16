Viernes 16 de Octubre del 2026 Vie 16 Oct
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Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este viernes, 16 de octubre

En VIVO - Actualizado hace 2 minutos

Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.

Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este viernes, 16 de octubre

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.

Hace 4 minutos

Redoblona: el clásico de dos cifras que duplica el pálpito

¿Qué es una Redoblona?

¿Andás con un par de números dando vueltas en la cabeza? La Redoblona es la apuesta más tradicional y combinada de la Quiniela. Elegís dos números de dos cifras y apostás a que ambos van a salir en diferentes ubicaciones de la pizarra. Por ejemplo, uno a la cabeza y otro a los 5.

Es un pálpito que se multiplica: si los dos números aparecen, la alegría es doble. Así que ya sabés, si tenés dos fijas, jugate la redoblona y cruzá los dedos para el próximo sorteo.

Hace 19 minutos

Pálpito matutino: la Quiniela se juega después del almuerzo y a las 15 en punto

⏰ Sorteo Matutina

Este viernes 16 de octubre, la mañana se pasa volando y la ansiedad empieza a picar. ¿Sabés por qué? Porque después del almuerzo, a las 15:00 hs, se juega la Matutina. Así que ya sabés: si tenés un pálpito dando vueltas, es el momento de prestarle atención. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
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