Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este viernes, 14 de agosto

¿Qué significa salir “A la cabeza”?

Si estás con el boleto en la mano y el corazón a mil, prestá atención a la pizarra de 20 lugares. Salir “a la cabeza” significa ocupar la posición número 1, y eso no es poca cosa: el número que se planta ahí es el gran ganador del sorteo.

Ese mismo número es el que define los pagos mayores. Así que ya sabés: si tu pálpito quedó arriba de todo, jugale con confianza y cruzá los dedos para el próximo sorteo.