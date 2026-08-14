Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este viernes, 14 de agosto
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 3 minutos
🌙 ¡Viernes de pálpitos! La Nocturna de las 21 hs cierra la quiniela con todo
⏰ Sorteo Nocturna
¿Andás buscando un pálpito para la última del viernes? Te contamos que a las 21:00 hs se juega la Nocturna. Es la jugada que cierra el día, así que agarrate fuerte y poné toda la suerte en la mesa. ¡A cruzar los dedos!
Hace 18 minutos
La Quiniela: ¿qué es salir “a la cabeza”? El puesto que todos los apostadores quieren
¿Qué significa salir “A la cabeza”?
Si estás con el boleto en la mano y el corazón a mil, prestá atención a la pizarra de 20 lugares. Salir “a la cabeza” significa ocupar la posición número 1, y eso no es poca cosa: el número que se planta ahí es el gran ganador del sorteo.
Ese mismo número es el que define los pagos mayores. Así que ya sabés: si tu pálpito quedó arriba de todo, jugale con confianza y cruzá los dedos para el próximo sorteo.
Hace 1 hora
¿Tarde de pálpitos? La Vespertina se juega a las 18:00 y los sueños no esperan
⏰ Sorteo Vespertina
¿Andás buscando un pálpito para la tarde? Te contamos que hoy, viernes 14 de agosto, a las 18:00 hs se hace el sorteo de la Quiniela Vespertina. ¡Cruzá los dedos, jugale a ese número que te anda rondando y que la suerte esté de tu lado!
Hace 1 hora
Salir a la cabeza: el puesto 1 que convierte tu pálpito en el gran ganador
¿Qué significa salir "A la cabeza"?
¿Andás buscando un pálpito fuerte? Te contamos que salir A la cabeza es ocupar la posición número 1 de la pizarra de 20 lugares.
Ese número que encabeza el sorteo es el gran ganador y el que define los pagos mayores. Para los apostadores, es el sueño máximo: si lo tenés, jugale sin miedo. ¡Que la suerte te sonría!