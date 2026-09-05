Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este sábado, 5 de septiembre

🔄 La Redoblona

Si sos de los apostadores que siempre van por más, este dato te viene como anillo al dedo: la Redoblona es una apuesta combinada a dos números en dos ubicaciones distintas. ¿La magia? Si salen ambos, el premio se multiplica.

Así que ya sabés: buscá tu número favorito, sumale otro del pálpito y jugale a la doble chance. La suerte puede pegar dos veces.