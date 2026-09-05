Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este sábado, 5 de septiembre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 14 minutos
La Redoblona: el doble pálpito que multiplica la suerte en la Quiniela
🔄 La Redoblona
Si sos de los apostadores que siempre van por más, este dato te viene como anillo al dedo: la Redoblona es una apuesta combinada a dos números en dos ubicaciones distintas. ¿La magia? Si salen ambos, el premio se multiplica.
Así que ya sabés: buscá tu número favorito, sumale otro del pálpito y jugale a la doble chance. La suerte puede pegar dos veces.
Hace 29 minutos
Ojo, apostadores: si todos le juegan al 32 y sale, la banca puede pagar menos
El tope de banca
Hay pálpitos que se vuelven masivos, como jugarle al 32, el número de la guita. Pero ojo: cuando sale un número tan popular, las loterías aplican el tope de banca y pagan un porcentaje menor, porque demasiada gente le acertó al mismo tiempo. O sea, ganaste, pero el premio puede llegar más flaco de lo que cantaste. No te enojes con tu pálpito: para el próximo sorteo, la suerte puede estar de tu lado.