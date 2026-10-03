Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este sábado, 3 de octubre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 16 minutos
¿Pálpito para la Vespertina? Hoy a las 18 hs se sortea la Quiniela
⏰ Sorteo Vespertina
¿Andás con el pálpito a flor de piel? Este sábado 3 de octubre se viene el Sorteo Vespertina de la Quiniela. La cita es a la tarde, a las 18:00 hs, así que ya podés ir pensando tu jugada. ¡A cruzar los dedos para que la suerte te acompañe!
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