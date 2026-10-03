Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este sábado, 3 de octubre

⏰ Sorteo Vespertina

¿Andás con el pálpito a flor de piel? Este sábado 3 de octubre se viene el Sorteo Vespertina de la Quiniela. La cita es a la tarde, a las 18:00 hs, así que ya podés ir pensando tu jugada. ¡A cruzar los dedos para que la suerte te acompañe!