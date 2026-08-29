Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este sábado, 29 de agosto

💰 ¿Cuánto paga 1 Cifra?

Che, apostador: no hace falta acertar toda la boleta. Si pegás la última cifra a la cabeza, ganás 7 veces lo apostado. ¿La cuenta? Si le ponés $100, te llevás $700. ¡Un pálpito de sábado!

Mirá qué número soñaste, decile que sí y jugale a la 1 cifra. A veces la suerte está más cerca de lo que pensás. ¡Crucemos los dedos!