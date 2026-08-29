Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este sábado, 29 de agosto
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 5 minutos
¿Soñaste con un número? Jugale a 1 cifra y cobrá 7 veces lo apostado
💰 ¿Cuánto paga 1 Cifra?
Che, apostador: no hace falta acertar toda la boleta. Si pegás la última cifra a la cabeza, ganás 7 veces lo apostado. ¿La cuenta? Si le ponés $100, te llevás $700. ¡Un pálpito de sábado!
Mirá qué número soñaste, decile que sí y jugale a la 1 cifra. A veces la suerte está más cerca de lo que pensás. ¡Crucemos los dedos!
Hace 20 minutos
Si tenés un pálpito con 3 cifras, jugale a la cabeza: pagan 600 veces lo apostado
💰 ¿Cuánto pagan las 3 Cifras?
¿Andás buscando un pálpito fuerte? Te contamos que si acertás las 3 cifras a la cabeza, ganás 600 veces lo apostado. O sea: si le ponés $100, te podés llevar $60.000. Nada mal, ¿no? A cruzar los dedos para el próximo sorteo y que la suerte esté de tu lado, apostadores.
Hace 1 hora
Un pálpito con historia: así nació la Quiniela Oficial para sacarle el sueño al juego clandestino
El origen de la Quiniela Oficial
¿Sabías que la Quiniela Oficial, tal como la conocemos, apareció recién en Argentina en 1973? Antes, los apostadores se jugaban la suerte a escondidas, con quinieleros de barrio que anotaban los números en cualquier rincón. El objetivo fue claro: combatir el juego clandestino y dejar que el pálpito circule de manera legal. Así que hoy, sábado 29 de agosto, si tenés una corazonada, no la dejes pasar. ¡A cruzar los dedos!
Hace 1 hora
¡No cantan más los pibes! La increíble historia de los Niños Cantores de la lotería
El fin de los Niños Cantores
¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que hubo una época en la que los números de la Lotería Nacional eran extraídos y cantados a los gritos por niños. Una verdadera fiesta para el oído y la emoción de los apostadores. Hoy, la vedette es el bolillero neumático automatizado con escribanos presentes, pero la frase "cantá los números" quedó para siempre en el corazón del argentino. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 1 hora
¿Soñaste con números? Mirá cuánto te paga la Quiniela si atrapás las 2 cifras a la cabeza
💰 ¿Cuánto pagan las 2 Cifras?
¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que si acertás las 2 cifras a la cabeza, ganás 70 veces lo apostado. Por ejemplo, si le ponés $100, te convertís en $7.000 al toque. ¡La suerte está en el aire! Así que ya sabés, jugale con fe y cruzá los dedos para el próximo sorteo.
Hace 1 hora
Al mediodía, La Primera quiere dar la nota: ¿tenés tu pálpito?
⏰ Sorteo La Primera
Hoy, sábado 29 de agosto, al mediodía llega La Primera. Se sortea a las 12:00 hs en punto. Si tenés un pálpito, jugale con fe: la suerte puede estar del lado de los apostadores atentos.
Hace 2 horas
El 32 es el número del dinero, pero si todos le apuestan, la banca pone tope y tu premio encoge
El tope de banca
¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que cuando el número es demasiado popular, como el 32 (el dinero), las loterías aplican el famoso tope de banca. Eso significa que si demasiada gente acertó al mismo tiempo, pagan un porcentaje menor.
¡Así que no te confíes: la suerte es una sola y la banca siempre encuentra la vuelta!
Hace 2 horas
¿Siesta o pálpito? La Matutina juega hoy a las 15:00
⏰ Sorteo Matutina
¿Terminaste de almorzar y ya estás con el mate listo? ¡Perfecto, porque hoy, sábado 29 de agosto, en un rato juega la Quiniela Matutina! Después del almuerzo, a las 15:00 hs, se viene el sorteo. Así que si tenés un pálpito, no te duermas: anotate los números y jugale con fe, que la suerte no espera.
Hace 2 horas
Si soñaste con los billetes, jugale a las 4 cifras: $100 se pueden convertir en $350.000
💰 ¿Cuánto pagan las 4 Cifras?
¿Andás buscando un pálpito para el sorteo de hoy sábado? Te contamos que el premio mayor de la Quiniela paga 3.500 veces lo apostado si acertás las 4 cifras a la cabeza.
O sea: si le ponés $100 a una cuatro cifras y sale a la cabeza, te llevás nada menos que $350.000. ¡A cruzar los dedos y que la suerte te acompañe!