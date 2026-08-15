Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este sábado, 15 de agosto

Jugarle a la desgracia

¿Andás con un pálpito pero el día arrancó torcido? Tranquilo: en la quiniela argentina, las malas noticias también se juegan. Si pasó algo feo, ojo con el 17 (La desgracia) y el 13 (La yeta), porque ahí es donde los apostadores mandan toda su bronca con la suerte.

La superstición manda en la city: cuando el destino pega, hay que ponerle fichas al dolor. Así que ya sabés, si la jornada viene con la yeta a flor de piel, no te hagas el distraído: jugale al 13 o al 17, que la desgracia también paga. ¡Crucemos los dedos!