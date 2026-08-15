Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este sábado, 15 de agosto
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 11 minutos
Chau Niños Cantores: los números ya no se cantan, pero el pálpito sigue intacto
El fin de los Niños Cantores
¿Andás buscando un pálpito? Entonces te va a interesar esta curiosidad: los Niños Cantores fueron durante años la voz de la Lotería Nacional, porque extraían y cantaban los números a los gritos. Hoy los sorteos de quiniela se hacen con bolilleros neumáticos automatizados y escribanos, pero la famosa frase “cantá los números” quedó para siempre en la oreja de los apostadores. Así que ya sabés: si tenés un pálpito, jugale a ese número con fe y que la suerte te acompañe.
Hace 26 minutos
¿Malas noticias? En la Quiniela son pálpito: ¡jugale al 17 y al 13!
Jugarle a la desgracia
¿Andás con un pálpito pero el día arrancó torcido? Tranquilo: en la quiniela argentina, las malas noticias también se juegan. Si pasó algo feo, ojo con el 17 (La desgracia) y el 13 (La yeta), porque ahí es donde los apostadores mandan toda su bronca con la suerte.
La superstición manda en la city: cuando el destino pega, hay que ponerle fichas al dolor. Así que ya sabés, si la jornada viene con la yeta a flor de piel, no te hagas el distraído: jugale al 13 o al 17, que la desgracia también paga. ¡Crucemos los dedos!
Hace 1 hora
Sábado de pálpitos: La Previa abre la jugada a las 10:15
⏰ Sorteo La Previa
Arrancamos el sábado con todo y, como siempre, La Previa es la primera en dar la nota. De lunes a sábado, a las 10:15 hs, la quiniela abre la jornada con la ilusión a full. ¿Ya tenés tu número cargado? ¡Cruzá los dedos y que la suerte te acompañe!
Hace 1 hora
La noche también se gana: la Nocturna cierra la quiniela a las 21 y tu número puede ser el héroe
⏰ Sorteo Nocturna
¿Andás buscando un pálpito para terminar el día? Te contamos que la Nocturna se juega a las 21:00 hs y llega para cerrar la jornada. Si tenés un número en la cabeza, jugale con fe: la suerte no descansa. ¡A cruzar los dedos, apostadores!
Hace 1 hora
El puesto que todos quieren: ¿qué significa salir "A la cabeza" en la Quiniela?
¿Qué significa salir "A la cabeza"?
Si andás buscando un pálpito, prestá atención: salir "A la cabeza" es quedarse con la posición número 1 de la pizarra de 20 lugares. Ese número es el gran ganador del sorteo y el que define los pagos mayores. ¡Cruzá los dedos y jugale con fe al próximo sorteo!