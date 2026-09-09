Miércoles 9 de Septiembre del 2026 Mie 9 Sep
Cotizaciones
Dólar Oficial $1530
Dólar Tarjeta $1989
Dólar Blue $1545
Dólar CCL $1592.9
Euro $1759.67
Riesgo País 494
La Feria
el destape Radio
el destape Radio
EN VIVO
EN VIVO
Quiniela

Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este miércoles, 9 de septiembre

En VIVO - Actualizado hace 11 minutos

Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.

Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este miércoles, 9 de septiembre

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.

Hace 14 minutos

¿Soñaste con un número de 3 cifras? A la cabeza te puede pagar 600 veces lo que jugaste

💰 ¿Cuánto pagan las 3 Cifras?

Si andás con un pálpito de tres números, prestá atención: jugale a las 3 cifras a la cabeza y, si acertás, ganás 600 veces lo apostado. Por ejemplo, $100 se convierten en $60.000. ¡Un golazo para los apostadores que confían en tres numeritos!

Elegí tus cifras, cruzá los dedos y dejala que la suerte haga el resto. 💛

Hace 30 minutos

¿Se te apareció un número en sueños? Mirá cuánto podés ganar con las 3 cifras

💰 ¿Cuánto pagan las 3 Cifras?

Si andás con un pálpito y querés saber cuánto rinde tu billete, este dato te va a encantar: acertar las 3 cifras a la cabeza paga 600 veces lo apostado. Por ejemplo, si jugás $100 y sale, te convertís en $60.000 de una.

Así que ya sabés: si un número te persigue en sueños, no lo dejes pasar. ¡Jugale y que la suerte te acompañe en el sorteo de este miércoles!
Tendencias
Las más vistas