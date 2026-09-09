Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este miércoles, 9 de septiembre

💰 ¿Cuánto pagan las 3 Cifras?

Si andás con un pálpito de tres números, prestá atención: jugale a las 3 cifras a la cabeza y, si acertás, ganás 600 veces lo apostado. Por ejemplo, $100 se convierten en $60.000. ¡Un golazo para los apostadores que confían en tres numeritos!

Elegí tus cifras, cruzá los dedos y dejala que la suerte haga el resto. 💛