Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este miércoles, 9 de septiembre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 14 minutos
¿Soñaste con un número de 3 cifras? A la cabeza te puede pagar 600 veces lo que jugaste
💰 ¿Cuánto pagan las 3 Cifras?
Si andás con un pálpito de tres números, prestá atención: jugale a las 3 cifras a la cabeza y, si acertás, ganás 600 veces lo apostado. Por ejemplo, $100 se convierten en $60.000. ¡Un golazo para los apostadores que confían en tres numeritos!
Elegí tus cifras, cruzá los dedos y dejala que la suerte haga el resto. 💛
Hace 30 minutos
¿Se te apareció un número en sueños? Mirá cuánto podés ganar con las 3 cifras
💰 ¿Cuánto pagan las 3 Cifras?
Si andás con un pálpito y querés saber cuánto rinde tu billete, este dato te va a encantar: acertar las 3 cifras a la cabeza paga 600 veces lo apostado. Por ejemplo, si jugás $100 y sale, te convertís en $60.000 de una.
Así que ya sabés: si un número te persigue en sueños, no lo dejes pasar. ¡Jugale y que la suerte te acompañe en el sorteo de este miércoles!
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