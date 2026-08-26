Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este miércoles, 26 de agosto
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 15 minutos
¿Soñaste con plata? Jugale al 32, pero ojo con el tope de banca
El tope de banca
¿Andás con el pálpito de que sale el 32? No sos el único: es el número más popular porque representa el dinero. Pero acá va el dato: cuando demasiada gente acierta, las loterías aplican el tope de banca y pagan un porcentaje menor. O sea, si ganás, puede que cobres menos de lo que esperabas. Igual, ¡a soñar y cruzar los dedos para el próximo sorteo!
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