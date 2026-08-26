Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este miércoles, 26 de agosto

El tope de banca

¿Andás con el pálpito de que sale el 32? No sos el único: es el número más popular porque representa el dinero. Pero acá va el dato: cuando demasiada gente acierta, las loterías aplican el tope de banca y pagan un porcentaje menor. O sea, si ganás, puede que cobres menos de lo que esperabas. Igual, ¡a soñar y cruzar los dedos para el próximo sorteo!