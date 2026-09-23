Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este miércoles, 23 de septiembre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 17 minutos
¿Qué significa salir “A la cabeza”? El primer puesto que desvela a los apostadores
¿Qué significa salir “A la cabeza”?
En la Quiniela, salir “a la cabeza” es cosa seria: es la posición número 1 de la pizarra de 20 lugares. El número que sale a la cabeza es el gran ganador del sorteo y el que define los pagos mayores. Así que si tu pálpito encabeza la lista, preparate para festejar.
¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 1 hora
La Matutina te espera después del almuerzo: pálpito y suerte a las 15:00 hs
⏰ Sorteo Matutina
¿Ya tenés el pálpito, apostador? Hoy, miércoles 23 de septiembre, la Matutina se juega después del almuerzo, a las 15:00 hs. Así que si andás con la suerte de tu lado, jugale al número que te late y cruzá los dedos.
Hace 1 hora
⏰ Pálpito de sobremesa: la Matutina se juega a las 15:00
⏰ Sorteo Matutina
¿Andás buscando un pálpito para la suerte? Te contamos que después del almuerzo, a las 15:00 hs, se juega la Matutina. Así que preparate el mate, revisá tus números y jugale con fe. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 1 hora
La Previa: el aperitivo de la suerte que nació para calmar a los ansiosos
¿Por qué se creó "La Previa"?
Si sos de los que se despiertan con el pálpito a flor de piel, esto te interesa. El sorteo de media mañana, que se juega alrededor de las 10:15 / 10:30 hs, es un invento relativamente moderno. Se sumó a la grilla diaria para calmar la ansiedad de los apostadores madrugadores, funcionando como un aperitivo antes del clásico sorteo de La Primera al mediodía.
Así que ya sabés: si andás con ganas de tentar a la suerte antes del mediodía, jugale a La Previa y cruzá los dedos. ¡Que la suerte te acompañe este miércoles 23 de septiembre!
Hace 1 hora
De la apuesta escondida al boleto oficial: la Quiniela nació en 1973
El origen de la Quiniela Oficial
Este miércoles 23 de septiembre, mientras esperás los resultados, va un dato de color: la Quiniela Oficial tal como la conocemos nació en Argentina recién en 1973. Antes, los pálpitos se jugaban medio a escondidas: las apuestas se tomaban en los barrios, lejos de toda oficialidad.
Por eso, su nacimiento tuvo un objetivo bien claro: combatir el juego clandestino. Sí, la suerte también se ordenó y pasó de los rincones ocultos a los sorteos de todos los días.
Así que ya sabés: cada vez que jugás tu número, también estás tocando un pedacito de historia. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 2 horas
¿Soñaste con San Cono? El 03 es el pálpito que enloquece a los apostadores
San Cono, el patrono de la timba
Hoy es miércoles 23 de septiembre, pero en el mundo de los apostadores hay una fecha que se venera a full: cada 3 de junio se celebra a San Cono, el santo patrono de los quinieleros. Sí, el mismo que tiene a maltraer a las agencias de todo el país.
En la tabla de los sueños, el número 03 lo representa. Por eso, si soñás con San Cono, ya sabés qué número jugarle. Y en su día, las agencias colapsan de gente apostándole al 03. ¡Un pálpito que se repite año tras año!
Hace 2 horas
Quiniela: qué significa salir 'a la cabeza' y por qué es el puesto que todos quieren
¿Qué significa salir "A la cabeza"?
En la Quiniela, salir a la cabeza no es poca cosa: es la posición número 1 de la pizarra de 20 lugares. El número que sale a la cabeza es el gran ganador del sorteo y el que define los pagos mayores. Así que si tu pálpito pega en ese primer lugar, la alegría viene con premio grande. ¡A cruzar los dedos, apostadores!