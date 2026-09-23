Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este miércoles, 23 de septiembre

El origen de la Quiniela Oficial

Este miércoles 23 de septiembre, mientras esperás los resultados, va un dato de color: la Quiniela Oficial tal como la conocemos nació en Argentina recién en 1973. Antes, los pálpitos se jugaban medio a escondidas: las apuestas se tomaban en los barrios, lejos de toda oficialidad.

Por eso, su nacimiento tuvo un objetivo bien claro: combatir el juego clandestino. Sí, la suerte también se ordenó y pasó de los rincones ocultos a los sorteos de todos los días.

Así que ya sabés: cada vez que jugás tu número, también estás tocando un pedacito de historia. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!