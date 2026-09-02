Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este miércoles, 2 de septiembre

¿Qué es una Redoblona?

Si sos de los que no sueltan un solo número y siempre andás con un par de sueños dando vueltas, esta info te viene como anillo al dedo. La Redoblona es la apuesta más tradicional y combinada de la Quiniela: elegís dos números de dos cifras y apostás a que ambos salgan en diferentes ubicaciones de la pizarra, por ejemplo, uno a la cabeza y otro a los 5.

Así que ya sabés: si tenés un pálpito doble, jugale a la Redoblona y cruzá los dedos para que la suerte te acompañe en el próximo sorteo. ¡Apostadores, a darle con todo!