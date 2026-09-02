Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este miércoles, 2 de septiembre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 15 minutos
¿Tenés dos pálpitos? La Redoblona te los combina en una sola jugada
¿Qué es una Redoblona?
Si sos de los que no sueltan un solo número y siempre andás con un par de sueños dando vueltas, esta info te viene como anillo al dedo. La Redoblona es la apuesta más tradicional y combinada de la Quiniela: elegís dos números de dos cifras y apostás a que ambos salgan en diferentes ubicaciones de la pizarra, por ejemplo, uno a la cabeza y otro a los 5.
Así que ya sabés: si tenés un pálpito doble, jugale a la Redoblona y cruzá los dedos para que la suerte te acompañe en el próximo sorteo. ¡Apostadores, a darle con todo!
Tendencias
Las más vistas