Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este miércoles, 19 de agosto

💰 ¿Cuánto pagan las 4 Cifras?

Si tu pálpito viene con cuatro números y va a la cabeza, estás ante el premio mayor: se pagan 3.500 veces lo apostado. O sea, si le ponés $100, te podés llevar $350.000. ¿No es tentador? Los apostadores saben que con un solo acierto la suerte cambia. ¡Jugale al número que sentís y cruzá los dedos para el próximo sorteo!