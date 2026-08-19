Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este miércoles, 19 de agosto
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 3 minutos
¿Soñaste con 4 cifras? El pálpito que puede convertir $100 en $350.000
💰 ¿Cuánto pagan las 4 Cifras?
Si tu pálpito viene con cuatro números y va a la cabeza, estás ante el premio mayor: se pagan 3.500 veces lo apostado. O sea, si le ponés $100, te podés llevar $350.000. ¿No es tentador? Los apostadores saben que con un solo acierto la suerte cambia. ¡Jugale al número que sentís y cruzá los dedos para el próximo sorteo!
Hace 18 minutos
Ni City ni Provincia: el pálpito federal que mueve la Quiniela desde Santa Fe y Córdoba
El peso de las provincias
¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que la Quiniela de la Ciudad y la Bonaerense hacen mucho ruido, pero Santa Fe y Córdoba tienen una tradición enorme en el interior. Sus sorteos marcan el ritmo del día en muchísimas localidades federales. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo y jugale con fe!
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