Miércoles 19 de Agosto del 2026 Mie 19 Ago
Cotizaciones
Dólar Oficial $1515
Dólar Tarjeta $1969.5
Dólar Blue $1555
Dólar CCL $1575.5
Euro $1688.03
Riesgo País 408
La Feria
el destape Radio
el destape Radio
EN VIVO
EN VIVO
Quiniela

Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este miércoles, 19 de agosto

En VIVO - Actualizado hace 1 minuto

Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.

Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este miércoles, 19 de agosto

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.

Hace 3 minutos

¿Soñaste con 4 cifras? El pálpito que puede convertir $100 en $350.000

💰 ¿Cuánto pagan las 4 Cifras?

Si tu pálpito viene con cuatro números y va a la cabeza, estás ante el premio mayor: se pagan 3.500 veces lo apostado. O sea, si le ponés $100, te podés llevar $350.000. ¿No es tentador? Los apostadores saben que con un solo acierto la suerte cambia. ¡Jugale al número que sentís y cruzá los dedos para el próximo sorteo!

Hace 18 minutos

Ni City ni Provincia: el pálpito federal que mueve la Quiniela desde Santa Fe y Córdoba

El peso de las provincias

¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que la Quiniela de la Ciudad y la Bonaerense hacen mucho ruido, pero Santa Fe y Córdoba tienen una tradición enorme en el interior. Sus sorteos marcan el ritmo del día en muchísimas localidades federales. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo y jugale con fe!
Trending
Las más vistas