Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este martes, 8 de septiembre

¿Por qué se sortean 20 números?

Si sos de los que mira la pizarra y siente que la suerte se reparte entre tantos lugares, hoy te sacamos la duda: los 20 lugares existen para permitir las apuestas múltiples, como la famosa Redoblona, y para los apostadores que juegan a que su número sale a los 5, a los 10 o a los 20.

Así que ya sabés: elegí tu pálpito, jugale y esperá que la suerte te acompañe en el sorteo de este martes, 8 de septiembre. ¡Mucha suerte!