Martes 8 de Septiembre del 2026 Mar 8 Sep
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Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este martes, 8 de septiembre

En VIVO - Actualizado hace 6 minutos

Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.

Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este martes, 8 de septiembre

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.

Hace 6 minutos

¿No aguantás hasta la Quiniela del mediodía? Por eso existe La Previa

¿Por qué se creó "La Previa"?

Si sos de esos apostadores que se despiertan pensando en la Quiniela, esto va para vos. La Previa es un invento relativamente moderno que se sumó a la grilla diaria para calmar la ansiedad de los madrugadores. Sí, tal cual: un sorteo de media mañana (10:15 / 10:30 hs) que funciona como aperitivo antes del clásico sorteo de La Primera al mediodía. ¡Así que ya sabés: jugale al pálpito y a cruzar los dedos!

Hace 21 minutos

La pizarra tiene 20 números, pero la suerte es una sola: ¿por qué se sortean tantos?

¿Por qué se sortean 20 números?

Si sos de los que mira la pizarra y siente que la suerte se reparte entre tantos lugares, hoy te sacamos la duda: los 20 lugares existen para permitir las apuestas múltiples, como la famosa Redoblona, y para los apostadores que juegan a que su número sale a los 5, a los 10 o a los 20.

Así que ya sabés: elegí tu pálpito, jugale y esperá que la suerte te acompañe en el sorteo de este martes, 8 de septiembre. ¡Mucha suerte!
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