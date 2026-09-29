Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este martes, 29 de septiembre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 4 minutos
Cielo nublado, pálpito asegurado: los números que la quiniela juega con la tormenta
Mirar el cielo antes de jugar
En el mundo quinielero hay una costumbre que no se negocia: mirar el cielo antes de jugar. Los días de tormenta fuerte, los apostadores corren a jugarle al 39 (La Lluvia) o al 09 (El Arroyo). Y si el día arranca nublado, esos números van como fija. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 19 minutos
Pálpito de locos: las 4 cifras exactas a la cabeza pagan 3.500 veces lo apostado
La magia de acertar las 4 cifras
Este martes 29 de septiembre, si andás con un pálpito bravo, prestá atención: el premio más difícil es también el más jugoso. Si acertás exactamente las 4 cifras a la cabeza y en el orden correcto, ganás 3.500 veces lo que apostaste. Así que ya sabés, apostadores: jugale con fe al número y cruzá los dedos para el próximo sorteo.
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