Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este martes, 29 de septiembre

Mirar el cielo antes de jugar

En el mundo quinielero hay una costumbre que no se negocia: mirar el cielo antes de jugar. Los días de tormenta fuerte, los apostadores corren a jugarle al 39 (La Lluvia) o al 09 (El Arroyo). Y si el día arranca nublado, esos números van como fija. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!