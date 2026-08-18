Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este martes, 18 de agosto
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 11 minutos
El santo de la timba te da el pálpito: jugale al 03
San Cono, el patrono de la timba
¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que cada 3 de junio se celebra a San Cono, el santo patrono de los quinieleros. En la tabla de los sueños, el número que lo representa es el 03 y, en esa fecha, las agencias de todo el país colapsan de gente apostándole a ese número. Así que ya sabés: si querés tener a la suerte de tu lado, jugale al 03. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 27 minutos
¿Tu número pegó de entrada? Eso es salir “a la cabeza” y este es el pálpito que necesitás
¿Qué significa salir “A la cabeza”?
Si estás con el marcador en la mano y tu número quedó primero, alegrate: salir “a la cabeza” es estar en el 1° lugar de la pizarra de 20 posiciones. Nada menos.
El número que se pone a la cabeza es el gran ganador del sorteo y el que define los pagos mayores. Así que ya sabés: si tu número arranca arriba de todo, la suerte te está haciendo un guiño. ¡Jugale con confianza!
Hace 1 hora
¡Pará la olla! Las 2 cifras multiplican tu apuesta por 70: $100 se hacen $7.000
💰 ¿Cuánto pagan las 2 Cifras?
¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que si acertás las 2 cifras a la cabeza, ganás 70 veces lo apostado. O sea, si le jugás $100, te llevás $7.000 de una. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 1 hora
Dos números, una jugada: la Redoblona, el pálpito que hace vibrar la Quiniela
¿Qué es una Redoblona?
Hoy, martes 18 de agosto, los apostadores tienen un pálpito especial: la Redoblona, la apuesta más tradicional y combinada de la Quiniela. ¿Cómo va? Elegís dos números de dos cifras y apostás a que ambos van a salir en diferentes ubicaciones de la pizarra, por ejemplo, uno a la cabeza y otro a los 5. Así que ya sabés: si el sueño te trae dos números, jugale con fe y que la suerte acompañe. ¡A cruzar los dedos!
Hace 1 hora
¿Soñaste con la timba? La Quiniela Oficial nació en 1973 para sacarle el sueño al juego clandestino
El origen de la Quiniela Oficial
¿Andás con ganas de un pálpito? Te contamos un dato de color: la Quiniela Oficial tal como la conocemos nació en la Argentina recién en 1973, con una misión bien clara: combatir el juego clandestino. Antes, las apuestas se tomaban escondidas en los barrios, bien lejos de la vista de todos. Ahora sí, ¡a cruzar los dedos que la suerte quiere salir a jugar!