Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este martes, 18 de agosto

¿Qué significa salir “A la cabeza”?

Si estás con el marcador en la mano y tu número quedó primero, alegrate: salir “a la cabeza” es estar en el 1° lugar de la pizarra de 20 posiciones. Nada menos.

El número que se pone a la cabeza es el gran ganador del sorteo y el que define los pagos mayores. Así que ya sabés: si tu número arranca arriba de todo, la suerte te está haciendo un guiño. ¡Jugale con confianza!