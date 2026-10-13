Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este martes, 13 de octubre

El origen de la Quiniela Oficial

¿Sabías que la Quiniela oficial tal como la conocemos nació en Argentina recién en 1973? Antes, los apostadores tenían que hacer sus jugadas escondidas en los barrios, porque el juego clandestino era moneda corriente. El objetivo de la nueva modalidad fue combatir ese juego clandestino y ordenar la pasión por la suerte.

Así que la próxima vez que tengas un pálpito, acordate: estás jugando a un clásico que nació para sacar las apuestas de las sombras. ¡Jugale al número que te pida el corazón y cruzá los dedos!