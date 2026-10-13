Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este martes, 13 de octubre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 5 minutos
San Cono, el patrono de la timba: el 03 que enloquece a los apostadores cada 3 de junio
San Cono, el patrono de la timba
¿Andás buscando un pálpito? Cada 3 de junio se celebra a San Cono, el santo patrono de los quinieleros. En la tabla de los sueños, el 03 lo representa, y en esa fecha las agencias de todo el país colapsan de gente apostándole al 03. Una fija de fe y milagro para los apostadores. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 20 minutos
De $100 a $60.000: el pálpito de las 3 cifras a la cabeza que te puede cambiar el martes
💰 ¿Cuánto pagan las 3 Cifras?
Este martes, 13 de octubre, si tenés un pálpito, atención: acertar las 3 cifras a la cabeza paga 600 veces lo apostado. Por ejemplo, si jugás $100, te llevás $60.000. Sí, leíste bien: la suerte puede convertir tus chirolas en una linda suma. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 1 hora
¿Pálpito de barrio? La Quiniela oficial nació en 1973 para combatir el juego clandestino
El origen de la Quiniela Oficial
¿Sabías que la Quiniela oficial tal como la conocemos nació en Argentina recién en 1973? Antes, los apostadores tenían que hacer sus jugadas escondidas en los barrios, porque el juego clandestino era moneda corriente. El objetivo de la nueva modalidad fue combatir ese juego clandestino y ordenar la pasión por la suerte.
Así que la próxima vez que tengas un pálpito, acordate: estás jugando a un clásico que nació para sacar las apuestas de las sombras. ¡Jugale al número que te pida el corazón y cruzá los dedos!
Hace 1 hora
Martes 13 a puro pálpito: la Nocturna cierra el día a las 21:00
⏰ Sorteo Nocturna
Para cerrar el día, los apostadores tienen una cita clave: la Nocturna se juega a las 21:00 hs. Es el último pálpito de este martes 13 de octubre.
Así que ya sabés: mentalizate, elegí tu número de la suerte y jugale. ¡Que la suerte te acompañe!
Hace 1 hora
La Previa: el primer pálpito de la quiniela se juega bien temprano
⏰ Sorteo La Previa
Si sos de los que arrancan el día con la calculadora en una mano y el pálpito en la otra, atención: La Previa es el primer sorteo del día. Se juega de lunes a sábado a las 10:15 hs.
Hoy, martes 13 de octubre, los apostadores ya tienen una cita tempranera con la suerte. ¡No te duermas, que el primer batacazo puede ser tuyo!
Hace 1 hora
¿A los 5, a los 10 o a los 20? El misterio de los 20 números de la Quiniela
¿Por qué se sortean 20 números?
Si alguna vez te preguntaste por qué la pizarra tiene 20 lugares, la respuesta es bien simple: no es capricho. Esos 20 números están pensados para que los apostadores puedan jugar apuestas múltiples, como la Redoblona.
También son clave para los que le dan un pálpito especial y juegan a que su número sale a los 5, a los 10 o a los 20. Así que ya sabés: este martes, 13 de octubre, jugale a tu número de la suerte y cruzá los dedos.
Hace 2 horas
La Previa: el aperitivo de la Quiniela que nació para los apostadores madrugadores
¿Por qué se creó La Previa?
¿Andás con el pálpito desde temprano? La Previa llegó justo para vos. El sorteo de media mañana, que se juega cerca de las 10:15 / 10:30 hs, es un invento relativamente moderno.
Se sumó a la grilla diaria para calmar la ansiedad de los apostadores madrugadores y funciona como un aperitivo antes del clásico sorteo de La Primera al mediodía. Así que ya sabés: si la impaciencia te puede, jugale a La Previa y cruzá los dedos.