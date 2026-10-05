Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este lunes, 5 de octubre

¿Por qué se sortean 20 números?

¿Andás con un pálpito y no sabés por qué la pizarra muestra 20 números? Te contamos: esos 20 lugares existen para permitir las apuestas múltiples, como la Redoblona, y para los que juegan a que su número sale a los 5, a los 10 o a los 20. Un dato clave para los apostadores que quieren combinar jugadas. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!