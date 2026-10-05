Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este lunes, 5 de octubre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 12 minutos
¿Por qué la Quiniela sortea 20 números? La respuesta que te conviene saber antes de apostar
¿Por qué se sortean 20 números?
¿Andás con un pálpito y no sabés por qué la pizarra muestra 20 números? Te contamos: esos 20 lugares existen para permitir las apuestas múltiples, como la Redoblona, y para los que juegan a que su número sale a los 5, a los 10 o a los 20. Un dato clave para los apostadores que quieren combinar jugadas. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
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